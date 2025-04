Arytmia, czyli niemiarowe bicie serca

Arytmia jest to stan, w którym serce nadmiernie przyspiesza, zwalnia lub bije nieregularnie. Może być to stan fizjologiczny (np. przyspieszenie bicia serca po wysiłku fizycznym) lub świadczący o chorobie. Arytmia kojarzy się z bólem w klatce piersiowej i uczuciem kołatania serca. Może jednak przebiegać zupełnie bezobjawowo. Podstawowe rodzaje zaburzeń rytmu serca to: bradykardia i tachykardia.

Co to jest arytmia?

Bradykardia

Bradykardia, nazywana także rzadkoskurczem, to rodzaj arytmii, w której serce bije wolniej niż 50–60 razy na minutę. Stan taki może występować stale lub napadowo. Bradykardia najczęściej jest stanem fizjologicznym. Jednak kiedy wywołują ją poważne choroby, może zagrażać życiu. Do najczęstszych przyczyn fizjologicznej bradykardii zaliczamy: wysoką wydolność fizyczną u sportowców oraz wagotonię (nadmierną aktywnością nerwu błędnego).

Co to jest bradykardia?

Tachykardia

Tachykardia (zwana także częstoskurczem) to stan, w którym serce przyspiesza do ponad 100 uderzeń na minutę. Tachykardia jest zwykle fizjologiczną reakcją organizmu na emocje lub wysiłek fizyczny. Szczególnym rodzajem tachykardii jest migotanie komór i migotanie przedsionków, które należą do groźnych patologii wymagających leczenia. Tachykardia zatokowa to rodzaj częstoskurczu, w którym za nieprawidłową częstość uderzeń serca odpowiedzialna jest zła praca węzła zatokowo-przedsionkowego.

Co to jest tachykardia zatokowa?

Jak powstaje arytmia?

Arytmia jest jedną z najczęściej diagnozowanych chorób serca. Za prawidłową pracę serca odpowiada układ bodźco-przewodzący. W jego skład wchodzą dwa główne węzły (naturalne rozruszniki serca) oraz pęczki i włókna rozprzestrzeniające impuls po całym sercu. Za prawidłowy rytm serca (50-100/min) odpowiedzialny jest węzeł zatokowy, który reguluje pracę innych ośrodków w sercu. Najczęściej niemiarowość jest spowodowana przejęciem pracy węzła zatokowego przez inne struktury układu bodźcoprzewodzącego.

Dlaczego dochodzi do arytmii?

Diagnostyka arytmii

Ból w klatce piersiowej, duszność czy nadmierna męczliwość to pierwsze symptomy, jakie pojawiają się w chorobach serca. Te pierwsze symptomy powinny nas zmobilizować do wykonania elektrokardiogramu (EKG). EKG jest bezbolesnym badaniem wykonywanym rutynowo u pacjentów starszych i cierpiących na choroby serca. EKG pozwala wykryć większość zaburzeń rytmu serca. U niektórych pacjentów arytmia nie występuje jednak stale, a jedynie raz na kilka dni czy raz na kilka godzin. W takim wypadku konieczne jest wykonanie badań dodatkowych, takich jak: Holter EKG, echo i badanie elektrofizjologiczne.

Jakie badania wykonuje się w diagnostyce arytmii?

Jak można leczyć arytmię?

Terapie antyarytmiczne to wszystkie terapie stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca. Niektóre z nich polegają jedynie na przyjmowaniu odpowiednich leków, podczas gdy inne wymagają zabiegów chirurgicznych. Do dwóch głównych zabiegowych metod leczenia arytmii zaliczamy ablację oraz wszczepienie kardiowertera-defibrylatora.

Jakie znamy terapie antyarytmiczne?

Życie z arytmią

Po zdiagnozowaniu arytmii wielu pacjentów czuje się zagubionych. Chorzy zadają sobie pytanie, czy z chorobą można normalnie żyć i jak zmieni się ich dotychczasowe życie. Wielu z nich zamyka się w domu i stroni od przyjaciół, obawiając się, że atak arytmii mógłby powtórzyć się w najmniej oczekiwanym momencie. Sytuacja jest tym bardziej poważna, że często są to młodzi ludzie, którzy z powodu diagnozy rezygnują z pracy i życia towarzyskiego. Tymczasem, wystarczy poznać kilka sposobów na to, aby życie z arytmią wyglądało normalnie.

Jak radzić sobie z arytmią?

Profilaktyka arytmii

Wielu zaburzeń rytmu serca można uniknąć, jeśli odpowiednio wcześnie rozpocznie się zdrowy tryb życia. Badania wykazują, że u osób otyłych częściej dochodzi do zaburzeń rytmu serca i epizodów arytmii. Aby zmniejszyć masę ciała należy pamiętać o zdrowym odżywianiu. Konieczne jest także zwiększenie ilości ruchu i wysiłku fizycznego, ale należy wybrać sport i ćwiczenia odpowiednie dla naszego stanu zdrowia i wydolności serca.

Jak zapobiegać arytmii?