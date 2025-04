Informacje te pochodzą z ogólnoświatowego badania przeprowadzonego przez WHO, które na podstawie danych z 192 krajów oszacowało zagrożenie związane z biernym paleniem. Z ich ustaleń wynika, że kontakt z dymem papierosowym wywołuje choroby serca, choroby układu oddechowego i nowotwory płuc. Najbardziej zagrożone są dzieci. Ogromna liczba 165000 maluchów umiera z powodu infekcji dróg oddechowych powiązanych z biernym paleniem. Problem ten dotyczy szczególnie krajów rozwijających się Azji południowo – wschodniej i Afryki. Poza tym ustalono, że płuca dzieci narażonych na bierne palenie rozwijają się wolniej niż u maluchów wychowywanych w wolnym od dymu środowisku.Problem dotyczy jednak nie tylko dzieci. W 2004 roku 33% mężczyzn i 35% kobiet niepalących zostało biernymi palaczami. Oszacowano, że było to przyczyną 379000 zgonów spowodowanych chorobami serca, 165000 śmiertelnych infekcji dolnych dróg oddechowych, 36900 śmierci wskutek astmy i 21400 na skutek raka płuc. Ustalono przy tym, że najwyższe narażenie na kontakt z dymem tytoniowym występowało na terenie Europy i Azji, najniższe zaś w Amerykach Północnej i Południowej, wschodnim rejonie Morza Śródziemnego i Afryce.„Wszyscy są zgodni co do tego, że wyniki obliczeń zagrożenia chorobą są obarczone pewnym błędem. Jednak nie można dyskutować z faktem, że 1,2 miliarda palaczy na świecie wystawia miliardy osób niepalących na działanie dymu papierosowego, będącego wywołującym choroby zanieczyszczeniem powietrza” - podsumowuje dr Heather Wipfli z Uniwersytetu w Północnej Karolinie.Źródło: BBC News/ kp

Reklama