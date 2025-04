Biegunka podróżnych dotyczy prawie 50% turystów jadących na egzotyczne wyprawy. Wywołują ją różne mikroorganizmy lub ich toksyny. Dopada turystów udających się w rejony o niskim standardzie sanitarnym, przede wszystkim w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Do zakażenia dochodzi zazwyczaj po spożyciu surowych, niemytych produktów spożywczych lub skażonej, nieprzegotowanej wody.

Reklama

Co powoduje biegunkę podróżnych?

Za ok. 80% przypadków biegunki podróżnych odpowiedzialne są zakażenia bakteryjne. Z kału najczęściej izoluje się szczepy: enterotoksyczne Escherichia coli , Campylobacter, Salmonella i Shigella. W niektórych regionach (Azja, Ameryka Środkowa) bardzo łatwo zarazić się cholerą. Wielokrotnie w historii, dochodziło do masowych epidemii, w związku ze skażeniem wód pitnych przecinkowcem cholery. Osoba zarażona, u której jeszcze nie wystąpiły objawy choroby (jeszcze nie wie, że jest chora), wydala wraz z kałem dużą liczbę bakterii. Patogeny te dostają się do ścieków, a często, przez przypadek, trafiają do zbiorników wodnych zasilających w wodę całe miasto. Wtedy łatwo o masowe zakażenia.

Przebywając w tropikach, nierzadko może dojść do zarażenia pierwotniakiem. Choroba wywołana przez te patogeny jest przewlekła, samoistnie ustępuje i nawraca co jakiś czas. Bywa niebezpieczna. Może nawet doprowadzić do zgonu. Za większość biegunek podróżnych o etiologii pasożytniczej są odpowiedzialne przede wszystkim: ameba (Entamoeba histolytica), Giardia intestinalis oraz Cyclospora.

Wśród biegunek powodowanych przez wirusy najpopularniejszymi patogenami są: wirusy Norwalk, rotawirusy oraz adenowirusy. Powodują krótkotrwałą, zazwyczaj samoistnie ustępującą biegunkę.

Sprawdź: Czy biegunka jest niebezpieczna?

Kiedy możemy mówić o biegunce podróżnych?

Z biegunką mamy do czynienia, gdy wydalamy co najmniej trzy luźne stolce na dobę. Dolegliwości tej zazwyczaj towarzyszą inne: m.in. kurczowe bóle brzucha (aż w 90%), nudności, wymioty, zawroty głowy, gorączka, domieszka krwi lub śluzu w kale.

Ze względu na czas trwania biegunki, mówimy o:

biegunce ostrej – czyli trwającej do 2 tygodni,

biegunce przewlekającej się – ok. 3-4 tygodni,

biegunce przewlekłej – powyżej miesiąca.

Reklama

Biegunka podróżnych to choroba zakaźna. Ryzyko zachorowania wzrasta w złych warunkach socjoekonomicznych, w niedożywieniu, u ludzi starszych i u chorych z zaburzonym układem odpornościowym.

U gorączkujących chorych z biegunką podróżnych przebywających wcześniej w krajach tropikalnych w pierwszej kolejności należy wykluczyć malarię!

Sprawdź: Apteczka podróżnika - o czym trzeba pamiętać?