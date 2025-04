Spis treści:

Czerwiec to miesiąc, w którym pylą bardzo dokuczliwe dla alergików rośliny, w tym trawy (ich pyłek to najczęściej uczulający alergen wziewny w Polsce). W tym czasie w powietrzu jest największe stężenie różnorodnych pyłków. Możesz odczuwać objawy takie jak: swędzenie nosa, katar, zatkany nos, łzawienie, wysypki czy kaszel i męczliwość. Symptomy świadczące o alergii sezonowej można łagodzić, stosując leki przeciwalergiczne oraz codzienne praktyki zmniejszające kontakt z alergenami. Aby sprawdzić, co i kiedy pyli skorzystaj z kalendarza pylenia 2022.

Na początku czerwca najsilniej pylą:

trawa,

szczaw,

żyto,

pokrzywa,

sosna,

Cladosporium,

Alternaria.

W pierwszych dniach czerwca w powietrzu występuje również niskie stężenie pyłków babki lancetowatej. W czerwcu pylą też takie rośliny, jak lebioda (komosa), bez czarny, platan, rzepak.

W drugiej dekadzie czerwca alergikom będą dokuczać pyłki:

trawy – wysokie stężenie,

– wysokie stężenie, szczawiu – wysokie stężenie,

– wysokie stężenie, pokrzywy – wysokie stężenie,

– wysokie stężenie, babki lancetowatej – niskie stężenie,

– niskie stężenie, komosy – niskie stężenie,

– niskie stężenie, Cladosporium – wysokie stężenie,

– wysokie stężenie, Alternaria – wysokie stężenie.

W połowie czerwca zaczyna kwitnąć również lipa, zatem i jej pyłków w powietrzu pojawia się coraz więcej.

Pod koniec czerwca kłopoty sprawiają pyłki:

trawy – wysokie stężenie,

– wysokie stężenie, szczawiu – wysokie stężenie,

– wysokie stężenie, pokrzywy – wysokie stężenie,

– wysokie stężenie, babki lancetowatej – niskie stężenie,

– niskie stężenie, komosy – niskie stężenie,

– niskie stężenie, lipa – wysokie stężenie,

– wysokie stężenie, Cladosporium – wysokie stężenie,

– wysokie stężenie, Alternaria – wysokie stężenie.

W tym czasie osoby uczulone na pyłek bylicy mogą powoli przygotowywać się do sezonu jej pylenia. Bylica intensywnie zaczyna pylić w połowie lipca. W lipcu w powietrzu nadal utrzymuje się wysokie stężenie pyłków traw, pokrzywy, szczawiu, a także zarodników grzybów z gatunków Cladosporium i Alternaria.

U osób uczulonych na pyłki roślin mogą pojawiać się nasilone objawy alergii po zjedzeniu owoców i warzyw. Jest to wynikiem tzw. alergii krzyżowej wynikającej z obecności w nich wspólnych białek uczulających. Objawy te określane są jako zespół pyłkowo-pokarmowy. Pojawiają się po 15-30 minutach od zjedzenia surowych owoców i warzyw. To przede wszystkim pieczenie i swędzenie ust, języka, podniebienia, gardła, uczucie mrowienia, obrzęk.

U osób z alergią na trawy, które silnie pylą w czerwcu, mogą pojawić się dolegliwości po zjedzeniu takich produktów jak:

zboża (pszenica, jęczmień, żyto) – mąki, otręby, kiełki,

kukurydza,

ryż,

miód – może być zanieczyszczony pyłkiem traw (szczególnie wielokwiatowy),

jabłka,

brzoskwinie,

śliwki,

wiśnie,

kiwi,

melon,

seler,

marchew,

buraki,

groch,

pomidory,

soja,

orzechy.

Szczególną odmianą reakcji krzyżowej jest zespół alergii jamy ustnej (OAS - oral allergy syndrome), charakteryzujący się objawami w obrębie ust, którym mogą towarzyszyć zaburzenia pokarmowe (ból brzucha, biegunka, wymioty), a niekiedy nawet wstrząs anafilaktyczny. Aby mu przeciwdziałać, unikaj zjadania produktów reagujących krzyżowo z pyłkami roślin, na które jesteś uczulony. Zwłaszcza jeśli wcześniej występowały u ciebie objawy zespołu pyłkowo-pokarmowego.

Podstawą radzenia sobie z objawami alergii na pyłki jest unikanie kontaktu z nimi oraz przyjmowanie przepisanych przez alergologa leków (np. leków przeciwhistaminowych). Oprócz tego codzienne praktyki mogą pomóc w zmniejszaniu objawów:

Ogranicz dostęp pyłków do nosa, ust i oczu podczas przebywania na powietrzu. Możesz zakładać okulary, a przy nasilonych objawach, osłaniać usta i nos. Załóż czapkę/kapelusz, aby nie przynosić pyłków na włosach.

podczas przebywania na powietrzu. Możesz zakładać okulary, a przy nasilonych objawach, osłaniać usta i nos. Załóż czapkę/kapelusz, aby nie przynosić pyłków na włosach. Na spacery chodź po deszczu albo wieczorem (stężenie pyłków w powietrzu jest wtedy niższe). Nieco inaczej jest w miastach - tam wieczorem stężenie pyłków rośnie.

(stężenie pyłków w powietrzu jest wtedy niższe). Nieco inaczej jest w miastach - tam wieczorem stężenie pyłków rośnie. Używaj sprayów do nosa na bazie wody morskiej lub soli fizjologicznej.

Po powrocie ze spaceru weź prysznic, dzięki czemu zmyjesz alergeny z ciała. Załóż czyste ubranie.

Uważaj na produkty reagujące krzyżowo z pyłkami roślin.

z pyłkami roślin. Zrezygnuj z palenia papierosów i unikaj miejsc zadymionych.

i unikaj miejsc zadymionych. W czasie pylenia zamykaj okna w domu lub zawieś firany.

Regularnie koś trawnik, dzięki temu zahamujesz rozwój kwiatostanów i ograniczysz pylenie.

Jakość życia osób z alergią na pyłki znacznie poprawia korzystanie z aplikacji dla alergików lub kalendarza pylenia. Warto dostosowywać codzienne aktywności do komunikatów. Więcej wskazówek znajdziesz tutaj: Alergia na pyłki - jak przetrwać okres pylenia (10 sposobów).

