Zgrzytanie zębami może być sposobem na rozładowanie nieprzyjemnych emocji wywołanych lękiem. Lęk jest dla dziecka nieprzyjemnym uczuciem, dlatego stara się ono rozładować napięcie z nim związane. Poprzez zgrzytanie dziecko daje sygnał, że przeżywa coś trudnego.

Często takie zachowania są nieuświadamiane przez dziecko, ale jeśli przynoszą mu nawet chwilową ulgę mogą zostać utrwalone.

Warto zwrócić uwagę na czas i miejsce kiedy zgrzytanie się pojawia, a także w czyjej obecności. Czasem zachowanie to ma miejsce podczas snu, zdarza się również w ciągu dnia, w sytuacji wzbudzającej napięcie emocjonalne. Małe dzieci poprzez zachowanie komunikują nam zarówno swoje potrzeby jak i obawy.

Jeżeli zgrzytanie zębami pojawia się w wyniku nowej sytuacji życiowej dziecka np. przeprowadzka, pójście do przedszkola, rozłąka z rodzicem może być właśnie sposobem na rozładowanie nieprzyjemnych emocji wywołanych tą trudną sytuacją.

Są to momenty kiedy potrzeba bezpieczeństwa dziecka zostaje zachwiana i warto wtedy poświęcić maluchowi znacznie więcej uwagi niż zwykle: rozmawiać o tym co czuje, podawać konkretne sposoby radzenia sobie z trudnymi uczuciami najlepiej posługując się własnymi przykładami np. opowiedzieć dziecku co robiliśmy w dzieciństwie gdy było nam smutno, do kogo się zwracaliśmy.

Zdarza się także, że problem istnieje mimo braku istotnych zmian życiowych. Czasem trudno jest dojść do przyczyny takiego zachowania, gdyż to co wywołuje napięcie emocjonalne u dziecka może być niezrozumiałe lub niespodziewane dla dorosłego. Zgrzytanie zębami może być spowodowane np. niepowodzeniem w przedszkolu, reakcją na niezadowolenie rodziców lub stresem przed występami w przedszkolu.

W ten sposób dziecko odreagowuje silne emocje, których doznało w ostatnim czasie. Częstą reakcją rodziców jest upominanie dziecka, aby przestało zgrzytać. Jednak zwykle przynosi to odwrotny efekt, ponieważ trudno jest kontrolować coś, co pojawia się mimowolnie. Negowanie takiego zachowania może powodować wzrost napięcia u dziecka i w rezultacie nasilenie zgrzytania.

Najlepszym sposobem na wygaszenie tego nawyku jest odwracanie uwagi dziecka w momencie, gdy widzimy, że zaczyna zgrzytać. Można to zrobić np. poprzez wspólną atrakcyjną aktywność lub wyciszającą zabawę jak czytanie bajek, ciche śpiewanie, kołysanie. W ten sposób zastąpisz zachowanie niepożądane pozytywnym i nieszkodliwym dla dziecka.

Warto również pamiętać, że zgrzytanie zębami przez dzieci w wieku przedszkolnym jest dość powszechnym zjawiskiem i często mija samoistnie wraz z wiekiem.

