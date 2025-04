Niemowlęta i dzieci przede wszystkim reagują na alergeny pokarmowe. Najczęściej są to: mleko krowie, jajko, ryby, wołowina, cielęcina, cytrusy, truskawki, kakao i orzechy. Z czasem kiedy dzieci rosną ich przewód pokarmowy dojrzewa i dochodzi do zmniejszenia nadwrażliwości na pokarmy. U młodzieży i dorosłych większe znaczenie w atopowym zapaleniu skóry odgrywają alergeny wziewne, takie jak kurz domowy, roztocza, pyłki traw i drzew czy sierść zwierząt.

Do zamiany uczulających alergenów często dochodzi niepostrzeżenie. Rodzice co chwila eliminują z diety dziecka uczulające pokarmy. Jednak z czasem zaczynają obserwować, że znów stan skóry pogarsza się bez przyczyny. Prawdopodobnie za sytuacje takie odpowiedzialne jest rozszerzenie uczulenia o alergeny wziewne.

W jaki sposób alergeny pokarmowe i wziewne reagują krzyżowo?

Ze względu na identyczną lub przynajmniej bardzo podobną budowę rożne alergeny mogą wywoływać w organizmie taką samą reakcję. Dlatego wiedząc na jakie pokarmy uczulona jest osoba z atopowym zapaleniem skóry, można przypuszczać na jakie alergeny wziewne będzie reagować. Mając tą wiedzę można próbować ochronić dziecko przed ekspozycją na te alergeny, które mogą nasilać chorobę.

Osoby uczulone na jabłko, gruszkę, czereśnię, kiwi, marchew, pomarańczę, mango, brzoskwinię, banan czy pomidor mogą być uczulone także na brzozę. Brzoza pyli w okresie od kwietnia do maja i w tym czasie najbardziej może nasilać zmiany skórne u atopików.

Alergicy uczuleni na marchew, seler, pietruszkę, szczypiorek, ziarno słonecznika, czy rumianek niejednokrotnie wykazują alergie na pyłki bylicy.

Orzechy z kolei reagują krzyżowo z leszczyną, chwastami i ambrozją która pyli w sierpniu.

Chorzy z alergią na mąkę żytnią, czy fasolę mogą być także uczuleni na trawy i zboża.

Uczulenie na krewetki i inne owoce morza idzie często w parze z alergią na kurz domowy.

Uczuleni na jajo i mięso kury, mleko i wołowinę reagują na różnego rodzaju alergeny zwierzęce. W szczególności chorzy z alergią na wieprzowinę bywają uczuleni na sierść kota.

Ponadto oprócz reakcji krzyżowych miedzy alergenami pokarmowymi i wziewnymi wyróżnia się jeszcze tak zwany zespół lateksowo-owocowy. Uczuleni na banana, kiwi i awokado reagują alergicznie na lateks i wszystkie produkty, które go zawierają.

