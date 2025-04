Anemia to częsty problem kobiet. Zwykle związana jest ze zbyt obfitymi miesiączkami (duża utrata krwi), albo niedoborami pokarmowymi (np. podczas zbyt intensywnego odchudzania się). Ale okazuje się, że może dotyczyć także tych, które dbają o zdrowie i aktywność fizyczną oraz prawidłowo się odżywiają. Chodzi głównie o osoby uprawiające sporty wytrzymałościowe, a zwłaszcza bieganie. Niedokrwistość u sportowców (określana także często jako anemia sportowa lub anemia sportowców), to zmniejszenie stężenia i zawartości hemoglobiny (Hb) we krwi u kobiet uprawiających sport poniżej 12 g/dl a u mężczyzn poniżej 14 g/dL. Wynika ona z trzech głównych przyczyn:

zwiększenie objętości osocza (regularny wysiłek fizyczny sprawia, że wzrasta objętości osocza krwi – nawet o 10-20 proc.

hemoliza wysiłkowa, czyli zwiększone niszczenie (rozpad) czerwonych ciałek krwi – erytrocytów i związana z tym utrata żelaza, pod wpływem uderzeń stóp o twarde podłoże. Bywa to także określane jako mechaniczne uszkodzenia krwinek w naczyniach podeszwowych stóp

niedobór żelaza. Sportowcy mają zwiększone zapotrzebowanie na ten składnik mineralny, ponieważ tracą go więcej niż osoby prowadzące nieaktywny tryb życia (głównie z moczem i potem).

Jak sprawdzić, czy masz anemię sportowców?

Nawet niewielkie obniżenie stężenia hemoglobiny we krwi o 1-2 g/dl może spowodować spadek wydolności o 20%. Jeśli więc męczysz się szybciej niż zwykle albo realizując ułożony przez fachowców plan treningowy nie robisz spodziewanych postępów, idź do laboratorium na morfologię i wynik tego badania pokaż lekarzowi. Jeśli specjalista będzie miał wątpliwości (nie zawsze wystarczy sama morfologia), może skierować cię na badanie poziomu żelaza w organizmie (norma to 50-175 mcg/dL) lub oznaczenie ilości ferrytyny (norma dla kobiet 12-150 mg/L, dla mężczyzn 15-200 mg/L).

Jak uniknąć anemii sportowców?

Podstawa to dobre obuwie do biegania z podeszwą, która amortyzuje uderzenia stóp o podłoże. Lepie na treningi wybierać ścieżki naturalne (np. w lesie), a nie asfaltowe lub betonowe. Warto zadbać również o zwiększenie ilości żelaza w diecie – ten składnik mineralny jest najlepiej przyswajalny z produktów pochodzenia zwierzęcego: mięsa (np. wołowiny) i podrobów (np. wątróbki).

