Co nazywamy arytmią?

Arytmia jest to stan, w którym serce nadmiernie przyspiesza, zwalnia lub bije nieregularnie. Może być to stan fizjologiczny (np. serce przyspiesza po wysiłku fizycznym) lub świadczący o chorobie. Arytmię nazywamy również zaburzeniami rytmu serca.

Jak dochodzi do zaburzeń rytmu serca?

W warunkach prawidłowych kontrolę nad pracą serca sprawuje tzw. węzeł zatokowy. W momencie kiedy węzeł zatokowy nie pracuje prawidłowo, aktywują się inne struktury odpowiedzialne za pobudzanie serca. Pojawiają się dodatkowe skurcze, a rytm staje się niemiarowy. Do zaburzeń rytmu serca może dochodzić także w przypadku istnienia dodatkowych dróg przewodzenia impulsu elektrycznego lub gdy drogi przewodzenia nie funkcjonują prawidłowo.

Wyróżniamy kilka rodzajów arytmii:

Bradykardia – szybkość pracy serca wynosi poniżej 50 uderzeń na minutę.

Tachykardia (zwana także częstoskurczem) – szybkość pracy serca wynosi powyżej 100 uderzeń na minutę. Szczególnym rodzajem tachykardii jest migotanie komór i migotanie przedsionków.

Migotanie przedsionków – przedsionki serca nie kurczą się efektywnie, lecz praca komór jest prawidłowa.

Migotanie komór – serce otrzymuje częste impulsy elektryczne, przez co zaczyna kurczyć się nieefektywnie i w sposób nieskoordynowany. Migotanie komór jest najczęstszą przyczyną nagłego zatrzymania krążenia. Jeżeli nie zostanie podjęta resuscytacja prowadzi do śmierci.

Dodatkowe skurcze – dodatkowe, nieprawidłowe skurcze serca prowadzące do niemiarowego rytmu.

Najczęstsze przyczyny arytmii:

Zaburzenia elektrolitowe, czyli nadmiar lub niedomiar jonów sodu, potasu lub magnezu.

Używki takie jak alkohol, papierosy, narkotyki, leki.

Choroby endokrynologiczne: nadczynność lub niedoczynność tarczycy, nadnerczy lub przysadki mózgowej.

, nadnerczy lub przysadki mózgowej. Choroba niedokrwienna serca.

Zawał mięśnia sercowego.

Kardiomiopatie.

Zapalenie mięśnia sercowego.

Wady zastawek serca.

Niektóre wady wrodzone serca.

Objawy arytmii

Chorzy z arytmią odczuwają zazwyczaj ból lub ucisk w klatce piersiowej, duszność, a także uczucie kołatania serca lub dławienia w gardle. Często następuje pogorszenie tolerancji wysiłku, wzmożona męczliwość i słabość, mogąca prowadzić do omdleń. W niektórych przypadkach arytmia przebiega całkowicie bezobjawowo i jest wykrywana dopiero podczas rutynowych badań.