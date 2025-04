Kim jest Ondyna?

Nazwa choroby wynika z inspiracji mitologią nordycką. W jednym z mitów bogini Ondyna zakochuje się bez wzajemności w śmiertelniku, który za niewierność zostaje ukarany klątwą. By móc oddychać, musi o tym stale pamiętać, więc gdy tylko zasypia i zapomina o oddychaniu, umiera. W przypadku chorego z klątwą Ondyny sytuacja nie jest aż tak jednoznaczna.

Niezwykle rzadka choroba

Zastępcza nazwa choroby to zespół wrodzonej ośrodkowej hipowentylacji (w skrócie CCHS). Polega ona na błędnym funkcjonowaniu autonomicznej kontroli oddychania, co może być przyczyną bezdechu śródsennego, czyli zaprzestania oddychania podczas snu. Klątwa Ondyny jest niezwykle rzadką chorobą genetyczną – na całym świecie cierpi na nią kilkaset osób.

Objawy klątwy Ondyny

Najważniejszym i podstawowym objawem choroby jest ostra niewydolność oddechowa, zwłaszcza w trakcie snu (nie licząc fazy REM). Oprócz tego klątwa Ondyny objawia się także dysfunkcją autonomicznego układu nerwowego (zaburzenia motoryki przełyku, omdlenia wynikające z zaburzeń rytmu serca, nadmierna potliwość, zaburzona regulacja temperatury ciała, nieprawidłowa reakcja źrenic na światło), może wystąpić nerwiak zarodkowy czy choroba Hirschsprunga. U chorych stwierdzono także obniżoną tolerancję na alkohol – w niektórych przypadkach spożycie trunku powodowało śpiączkę, a nawet zgon wynikający z zahamowania ośrodków oddechowych.

U16% pacjentów zaobserwowano tzw. zespół Haddada, czyli współwystępowanie powyższych objawów z drobnymi zmianami w wyglądzie twarzy pacjentów.

Diagnostyka i leczenie