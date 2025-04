Co to jest ojcostwo?

Weronika: Nie mówi się ojcostwo tylko tatusiostwo. A tatusiem może zostać dopiero taki pan, który znajdzie sobie żonę. Nie wcześniej i nie później.

Ada: Tatuś nigdy nie będzie mamusią, bo nie ma takich dużych cycusiów. I się nie perfumuje.

Natalia: A właśnie, że perfumuje… przecież są perfumy dla mężczyzn. A ojcostwo to opieka.

Weronika: I chyba każdy tatuś ogląda te swoje mecze. I to jest okropne. Wówczas się kłócimy, bo nie mogę obejrzeć bajki.

Dobry tato to...?

Natalia: Powinien się modlić, chodzić do kościoła, zarabiać pieniądze i koniecznie musi się golić.

Ada: Kiedy nie krzyczy i robi śmieszne miny. A jeszcze bardziej go kocham, kiedy w tajemnicy przed mamą zajadamy cukierki.

Weronika: Nie może bić dziecka. U mnie się to jeszcze nie zdarzyło... na razie. Musi być miły i grzeczny dla mnie.

Co to są wakacje?

Natalia: Wakacje to straszna nuda. Bez szkoły to nic nie ma sensu! Szkoda czasu na wakacje. Fajnie jest tylko dlatego, że można sobie dłużej pospać.

Weronika: Ja też wolę chodzić do przedszkola, bo ile można leniuchować i odprężać ciało.

Ada: Można sobie posiedzieć w domku, pooddychać świeżym powietrzem. Nie myśli się o niemiłych sprawach.

Wymarzone wakacje

Natalia: Jak dla mnie mogłoby nie być wakacji, bo lubię chodzić do szkoły. Jednak gdybym mogła wybierać, z chęcią pojechałabym do Ameryki… na pewno spotkałabym Hannę Montannę. Ale taka podróż dużo kosztuje.

Weronika: To nic, że się straci pieniądze… trzeba wypocząć, wyluzować. Chętnie pojechałabym gdzieś, żeby nauczyć się jeździć na tej desce wodnej. Tylko, że jeszcze nie umiem pływać. Ale są przecież ratownicy.

Ada: Najlepsze wakacje są na wsi, bo tam są małe świnki, byki... Fajnie byłoby też pojechać do Afryki i zobaczyć słonie.

Natalia: Przecież możesz pojechać do zoo i zobaczysz słonie...