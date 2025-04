Co to jest zatokowy ból głowy?

Ból głowy jest najczęstszą dolegliwością dokuczającą człowiekowi. Szacunkowo dotyka przynajmniej raz w życiu aż 90% mężczyzn i 95% kobiet. Na szczęście ból głowy w większości przypadków jest zjawiskiem niegroźnym, a tylko w bardzo nielicznych sytuacjach świadczy o procesie chorobowym zagrażającym zdrowiu lub życiu, jak np. pęknięcie tętniaka naczyń mózgowych. Na lekarzu spoczywa nieraz trudny obowiązek prawidłowego zróżnicowania tych niegroźnych, niewymagających pilnego postępowania bólów głowy od świadczących o poważnej patologii.

Podstawą w diagnostyce bólów głowy nie są badania dodatkowe, jak np. drogie i nieraz trudno dostępne badania obrazowe głowy, ale dokładnie i precyzyjnie zebranie wywiadu od chorego.

O co zapyta lekarz?

Bardzo ważne jest określenie charakteru bólu głowy: czy jest to ból tępy, czy też kłujący lub rozpierający oraz jakie jest jego nasilenie.

Czy ból jest kolkowy, ze zmiennym nasileniem, czy też stały oraz o jakiej porze dnia dolegliwości się nasilają i czy są jakieś czynności, pozycje ciała, które wpływają na odczuwanie bólu. Ważne jest określenie lokalizacji bólu. Czy ból promieniuje, czy jest rozlany.

Co wobec tego jest charakterystycznego dla zatokowego bólu głowy?

Podstawowym, bardzo charakterystycznym objawem w zapaleniu zatok, jest właśnie ból głowy. Ból ten nasila się przy pochylaniu głowy do przodu i do dołu, przy kaszlu. Ma największe nasilenie rano. Dzieje się tak, ponieważ w ciągu dnia dzięki sile grawitacji część wydzieliny spływa z zatok po tylnej ścianie gardła lub pojawia się katar, natomiast rano po nocnym spoczynku wydzielina ta zalega powodując uczucie rozpierania i pulsowania.

Najsilniejsze dolegliwości odczuwane są w ostrym zapaleniu zatok, odpowiadają wtedy zazwyczaj okolicy zajętej zatoki. Ból może również promieniować np. do policzków, do skroni, czy też do wierzchołka głowy. Również bardzo charakterystyczne jest to, iż podczas uciskania czy też opukiwania okolicy zajętych zatok dolegliwości znacznie się nasilają. Natomiast ból w przewlekłym zapaleniu zatok nie jest już charakterystycznym objawem, może być bardzo niespecyficzny lub też może w ogóle nie występować.

Czytaj też: Domowe sposoby na zatokowy ból głowy

Jakie inne objawy sugerują, że ból głowy jest związany z zapaleniem zatok?

Najczęściej jest to uczucie zatkanego nosa, bądź katar, który może być śluzowy, śluzowo-ropny czy też ropny. Wydzielina może również spływać po tylnej ścianie gardła. Często w tym czasie jest upośledzony węch, nieraz dochodzi do jego trwałego pogorszenia. Ponadto towarzyszyć może: ból twarzy lub zębów, ból ucha, gardła i cuchnący oddech.

Wśród objawów ogólnych, niespecyficznych, należy wymienić: brak łaknienie, uczucie zmęczenia, senność, podwyższenie ciepłoty ciała.

Szybkość i precyzja postawionej diagnozy w przypadku bólu głowy często jest owocem współpracy dwóch stron, uzależnionej od tego, czy lekarz umiejętnie zbierze wszystkie potrzebne informacje oraz czy pacjent będzie umiał opisać dolegliwości, które mu doskwierają.

Polecamy też: Jak powstaje zatokowy ból głowy?

Reklama