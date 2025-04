Objawy

Długość jelita cienkiego u zdrowego dorosłego wynosi mniej więcej 6 metrów. Zespół jelita krótkiego najczęściej występuje jeśli długość funkcjonującego prawidłowo jelita wynosi mniej niż 2 metry. Zespół jelita krótkiego występujący po resekcji jego fragmentu może być stanem przejściowym, do momentu, w którym pozostały odcinek nie zaadoptuje się do nowych warunków. Zmiany adaptujące polegają między innymi na powiększeniu i wydłużeniu się kosmków jelitowych, powiększenie się średnicy światła jelita oraz zwolnieniu perystaltyki. Objawy charakteryzujące zespół jelita krótkiego to między innymi bóle brzucha, biegunka (często biegunka tłuszczowa), retencja płynów, utrata masy ciała, zły stan odżywienia i zmęczenie. U pacjentów z tym zespołem mogą również występować niedobory witamin rozpuszczalnych w tłuszczach: A, D, E i K oraz witaminy B12, wapnia, żelaza, kwasu foliowego i cyku, które w konsekwencji mogą prowadzić do wystąpienia anemii, nadmiernego łuszczenia się skóry, łatwego siniaczenia się, skurczów mięśni, zaburzeń krzepnięcia krwi i bólów kostnych.

Późnymi powikłaniami zespołu krótkiego jelita mogą być zaburzenia psychiczne, zaburzenia rytmu serca, kamica żółciowa, kamica nerkowa, choroba wrzodowa, żółtaczka, marskość wątroby i niewydolność wątroby, a także choroba metaboliczna kości.

Przyczyny

Resekcja jelita u dorosłych pacjentów najczęściej bywa wykonywana w przypadku choroby Cohna, zadzierzgnięcia fragmentu jelita, guzów i urazów jelita cienkiego a także martwiczego zapalenia jelit w okresie noworodkowym. Zaburzenia funkcji jelit może wystąpić również w przebiegu: popromiennego zapalenia jelit, celiakii i mukowiscydozy.

Leczenie

Stosuje się leki przeciwbiegunkowe (np. loperamid), witaminy i inne suplementy diety, inhibitory pompy protonowej i blokery receptorów H2-leki redukujące kwaśność żołądka, suplementy laktazy, które mają zapobiec nietolerancji laktozy. Stosuję się również odżywania parenteralne - dożylne i odżywianie za pomocą gastrostomii, a także metody chirurgiczne takie jak przedłużanie jelita i przeszczep fragmentu jelita cienkiego. Chirurgiczne metody leczenia zespołu jelita krótkiego stosuję się przede wszystkim u dzieci. Zabieg Bianchi polega na rozcięciu jelita na pół i następnie przyszycie jednego fragmentu do drugiego. Obecnie stosuje się również nowszą metodę operacyjną STEP-seryjną poprzeczną enteroplastykę.