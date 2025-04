Ma je każdy z nas. Hemoroidy, czyli guzki krwawnicze, to maleńkie poduszeczki wypełnione krwią, które uszczelniają kanał odbytu i pozwalają kontrolować oddawanie kału i gazów. Gdy czujemy parcie na stolec, hemoroidy opróżniają się z krwi i umożliwiają wypróżnienie. Tak to wygląda u osób zdrowych.

Jak powstają hemoroidy zewnętrzne?

Kłopot pojawia się, gdy guzki wypełniają się krwią ponad miarę, rozciągają się i nie opróżniają do końca. Krew zalega w ich wnętrzu, dochodzi do stanu zapalnego, który niestety obejmuje nie tylko hemoroidy, ale także inne tkanki odbytu. Tak rozwija się choroba hemoroidalna, czyli żylaki odbytu. Jej objawy to: świąd i ból w okolicy odbytu nasilający się w czasie wypróżniania, krwawienia (na papierze toaletowym zobaczyć można plamki świeżej krwi). Skłonności do hemoroidów to domena kobiet w ciąży i po porodzie oraz osób, które często cierpią na zaparcia.

Sposoby na hemoroidy

Gdy choroba nie jest bardzo rozwinięta, pomóc mogą czopki i maści, które zmniejszają świąd i obrzęk. Zawierają one np. wyciąg z kasztanowca, balsam peruwiański, wodną zawiesinę martwych bakterii E. coli, przetwory z pączków topoli i wiele innych dobroczynnie działających substancji. Skuteczne są także leki w tabletkach zawierające diosminę. Jeśli choroba jest bardzo zaawansowana, konieczny jest zabieg.

Jak zapobiegać hemoroidom?

Niestety leczenie, nawet najskuteczniejsze, nie daje stuprocentowej gwarancji, hemoroidy zniknęły raz na zawsze. Problem ten lubi niestety nawracać. Na szczęście, są sposoby, które zmniejszą tego ryzyko. Oto one:

. Twardy stolec jest trudny do wydalenia i wymaga dużego wysiłku i silnego parcia, które może nadwerężać hemoroidy. Żeby tak się nie stało, jedz jak najwięcej błonnika. Jego najbogatsze źródła to świeże owoce, warzywa i produkty z pełnego ziarna oraz rośliny strączkowe. Pij też dużo wody – co najmniej 2 litry dziennie. Jest ona niezbędna do prawidłowej pracy przewodu pokarmowego. Można łatwo rozpoznać, czy ilość, którą pijesz, jest wystarczająca. Jeżeli mocz ma barwę jasnożółtą, oznacza to, że organizm jest właściwie nawodniony, jeśli jest ciemny – odwodniony. Ogranicz środki przeczyszczające . Podrażniają one jelita i w dłuższej perspektywie mogą nasilać zmiany hemoroidalne.

. Aktywność fizyczna stymuluje ruchy jelit. Staraj się więc każdego dnia np. spacerować. Unikaj natomiast tych rodzajów aktywności, które wymagają przyjęcia pozycji siedzącej, np. jazdy na rowerze, oraz sportów siłowych, np. dźwigania ciężarów. Dbaj o higienę wypróżnień. Przede wszystkim idź do toalety od razu, gdy tylko poczujesz potrzebę. Powstrzymywanie stolca prowadzi do zaparć, a w konsekwencji uszkodzenia błony śluzowej odbytu. Staraj się też unikać silnego parcia, ponieważ jego skutkiem jest zwiększone ciśnienie w jamie brzusznej, które również pogarsza przebieg choroby hemoroidalnej. Zadbaj też o odpowiednia pozycję w czasie wypróżniania. Najlepsza jest tzw. kuczna (pozwala na pełne wydalenie kału bez obciążania tkanek okooodbytowych). By ją osiągnąć, siedząc na sedesie, podstaw pod stopy niewielki stołek. Po załatwieniu się dokładnie się wytrzyj, by resztki kału nie powodowały podrażnień. Najlepszy do tego będzie miękki papier toaletowy lub nawilżane chusteczki.

