Wszelkie zmiany jakie pojawiają się w obrębie narządów płciowych, budzą niepokój. Na domiar złego, gdy nie wiadomo dlaczego się one wytworzyły, stają się jeszcze większym zmartwieniem. Na ogół niesłusznie kojarzy się je z infekcjami wenerycznymi.

Jak wyglądają prosaki?

Prosaki są to małe, perłowo-białe lub żółtawe krostki, podobne do ziarenek prosa lub grysiku występujące u niektórych mężczyzn w obrębie zewnętrznych narządów płciowych – na skórze prącia i worka mosznowego, czasem na żołędzi prącia. Zauważa się je już u chłopców w okresie dojrzewania, także tych którzy nie mają za sobą doświadczeń seksualnych. Nie są to zmiany bolesne, ani nie świadczą o stanie chorobowym. Powstają z przyczyn nieznanych, ale w wyniku zamknięcia porów skórnych (małych otworów w skórze). Ich ilość i wielkość jest zmienna. Wymiary sięgają od kilku, do kilkunastu milimetrów.

Gdzie się mogą pojawić?

Prosaki są zlokalizowane pod naskórkiem i niekiedy ich dojrzałe postaci uwypuklają się nad

powłokę skórną. Są wówczas wyczuwalne jako małe, twarde, nieruchome grudki. Po nakłuciu zmiany wydobywa się z niej wydzielina koloru białego lub kremowo-żółtego, o konsystencji serowatej. Prosakami nie można się zarazić. Zmiany te mogą występować w innych częściach ciała, np. na twarzy, ustach, skroniach, w okolicach blizn, a u kobiet na wargach sromowych.

Kiedy do lekarza i jak wygląda „leczenie”?

Jeżeli prosakom lub zmianom do nich podobnym towarzyszą objawy dodatkowe, a więc są bolesne, swędzą, pękają, nadkażają się, tworzą się owrzodzenia, wypukłości o nieestetycznej

fakturze, warto udać się do lekarza by zdiagnozować swój stan. Być może wykwity w obrębie narządów płciowych zewnętrznych wcale nie są prosakami, a nadżerkami lub wypryskami, związanymi z chorobami wenerycznymi. Jeśli są to prosaki, wówczas lekarz może zaproponować leczenie „kosmetyczne” w postaci wymrożenia, usunięcia chirurgicznego luz za pomocą lasera.

Farmakologia w przypadku prosaków jest bezsensowna i nie przynosi efektów. Zatem maści i

żele antybakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze są w tym przypadku nieskuteczne.

Samemu nie wolno podejmować manipulacji w celu usunięcia prosaków, a więc odradza się ich samodzielne przekłuwanie, wyciskanie, moczenie w gorącej wodzie, ponieważ na ogół skutkuje to powikłaniami w postaci zakażeń, a w przypadku nadmiernego ogrzewania genitaliów – niepłodnością. Stosowanie preparatów dostępnych w internecie, które mają usunąć prosaki, także nie jest zalecane, ponieważ nie mamy pewności, co w tych specyfikach się znajduje, jak również istnieje duża wątpliwość ich działania leczniczego. Zazwyczaj są one niezarejestrowane w rejestrze produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu.