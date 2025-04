Jak objawia się alergia kontaktowa?

W alergii kontaktowej do zapoczątkowania stanu zapalnego konieczne jest rozpoznanie alergenu przez receptor limfocytowy, za pomocą komórki prezentującej antygen. W inicjowaniu tego procesu nie biorą udziału swoiste przeciwciała, co odróżnia alergię kontaktową od innych typów reakcji alergicznych.

Zaczerwienienia, pęcherzyki lub grudki, złuszczania naskórka czy lekkie obrzęki pojawiające się i znikające to najczęstsze objawy alergii kontaktowej. Zmianom skórnym może towarzyszyć świąd, a skóra wysusza i łuszczy się. Alergia kontaktowa dotyczy dowolnej części skóry, która ma bezpośredni kontakt z czynnikiem uczulającym.

Czym są testy płatkowe?

W diagnostyce alergicznego kontaktowego zapalenia skóry złotym standardem są testy płatkowe.

Wykonuje się je poprzez nałożenie na skórę odpowiednich haptenów na 48 godzin i obserwację reakcji skórnej po 2, 3 i 4 dniach. Hapteny do testów płatkowych dobiera się na podstawie wywiadu oraz obrazu klinicznego. Ponadto każdy pacjent z podejrzeniem alergii kontaktowej powinien mieć wykonany test z tzw. zestawem standardowym, który zawiera hapteny najczęściej uczulające w danej populacji.

Jakie są najczęstsze alergeny kontaktowe?

W Polsce, tak samo jak i w całej Europie najczęstszym alergenem kontaktowym jest nikiel. Alergia na nikiel dotyczy ponad 60 milionów obywateli UE, co stanowi poważny problem populacyjny. Nikiel znacznie częściej uczula kobiety. Nadwrażliwość powodują metalowe części ubrań (guziki, klamry), tania biżuteria, zegarki czy niklowane przedmioty trzymane w rękach.

Kolejnym, stosunkowo częstym alergenem kontaktowym jest disiarczek tetrametylotiuramu (TMTD), który jest składnikiem wielu wyrobów gumowych takich jak rękawice ochronne. Również 2-merkaptobenzotiazol jest często czynnikiem uczulającym wielu wyrobów gumowych. Jest składnikiem gumowej odzieży ochronnej, występuje często w gumie bieliźnianej czy gumie obuwia.

Inną grupą alergenów kontaktowych są substancje zapachowe, które są składnikami kosmetyków. Należy pamiętać, że z powodu obecności tych substancji w mydle i papierze toaletowym mogą one wywoływać ogniska alergii skórnej w różnych okolicach ciała.