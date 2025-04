Anemia aplastyczna to dość rzadki rodzaj anemii. Cierpi na nią 2-6 osób na milion. Zwykle zapadają na nią osoby młodsze, poniżej 40. roku życia. Bywa powikłaniem niedokrwistości Fanconiego (to rodzaj wrodzonej anemii), może również pojawić się w wyniku zwykłej infekcji, kontaktu z chemikaliami lub... ciąży. W anemii aplastycznej upośledzeniu ulegają funkcje szpiku wyniku czego zmniejsza się liczba elementów krwi. Uwaga! Niedokrwistość aplastyczna może mieć ciężką postać i prowadzić do śmierci.

Przyczyny anemii aplastycznej

Anemia aplastyczna spowodowana jest zaburzeniami w działaniu komórek macierzystych w szpiku kostnym. Mogą być one spowodowane:

wadą genetyczną (np. niedokrwistościa Fanconiego),

zakażeniem parwowirusem B19, HIV, HBV, HCV

kontaktem z środkami owadobójczymi lub chwastobójczymi,

reakcją na działanie niektórych leków (np. metotreksatu, penicylaminy),

ciąża – niekiedy u kobiet spodziewających się dziecka system odporności atakuje szpik,

stosowaniem radioterapii lub chemioterapii.

Objawy anemii aplastycznej

Objawy anemii aplastycznej wynikają z niedoboru elementów krwi. Zwykle pojawiają się:

osłabienie i duszności;

częste infekcje;

stany podgorączkowe;

częste krwawienia;

wybroczyny na skórze i błonach śluzowych.

Zmiany w morfologii w anemii aplastycznej

Anemię aplastyczna można podejrzewać, gdy w morfologii występuje:

obniżony poziom neutrofilów ,

, obniżony poziom płytek krwi ,

, obniżony poziom retikulocytów.

Uwaga! Sam nieprawidłowy wynik morfologii nie świadczy jeszcze o anemii aplastycznej. By ją potwierdzić, konieczne jest wykonanie punkcji szpiku. Jeśli jej wynik wykaże zmniejszenie komórek krwiotwórczych do poziomu poniżej 30%, zwiększoną ilość tkanki tłuszczowej i zmniejszenie liczby megakariocytów możemy mówić o anemii aplastycznej.

Leczenie anemii aplastycznej

Bardzo często anemię aplastyczną leczy się przeszczepami szpiku. Możliwe jest także uzyskanie poprawy w wyniku stosowania leków – cyklofosfamidu.

