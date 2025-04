Dlaczego dochodzi do rozwoju zapalenia migdałków?

Migdałki stanowią naturalną ochronę organizmu przed infekcjami. W niektórych jednak przypadkach patogeny mają powinowactwo do tkanek migdałka, co oznacza, że łatwo i bezpośrednio się z nimi łączą. Atakować migdałki może wiele grup zarówno wirusów (wszystkie powodujące przeziębienie) i bakterii (atakujące górne drogi oddechowe, głównie paciorkowiec beta hemolizujący grupy A). Powoduje to rozwój infekcji, która łatwo szerzy się również na gardło i powoduje nieprzyjemne objawy.

Czy to zapalenie migdałków?

Twoje dziecko skarży się na ból gardła, a termometr pokazuje wysokie wartości temperatury? Warto zajrzeć w gardło by zobaczyć jego stan. Zwróć szczególną uwagę na migdałki - Twoją szczególną troskę powinno wzbudzić ich powiększenie, zaczerwienienie oraz naloty, czyli białawe „zabrudzenia” na ich powierzchni. Oprócz migdałków powiększony i zaczerwieniony jest również języczek. Język natomiast może być obłożony białym nalotem. Objawy takie mogą zwiastować infekcję bakteryjną, która wymagać będzie konsultacji lekarskiej. Jeśli migdałki są znacznie powiększone a dziecko jest w niepokojącym Cię stanie, nie zwlekaj z wizytą. Może rozwinąć bowiem narastające problemy z oddychaniem, jedzeniem i mową. W przypadku delikatnego obustronnego zaczerwienienia i powiększenia migdałków z objawami przeziębienia możesz leczyć dziecko w domu stosując płukanie gardła i leczenie objawowe.

Angina Plauta - Vincenta

Choroba, która zajmuje migdałki a objawy ogólne są w niewielkim stopniu nasilone w stosunku do objawów widocznych gardle to angina Plauta - Vincenta. Występuje częściej u osób, które w niedostateczny sposób dbają o higienę jamy ustnej a ich odporność jest obniżona. Schorzenie to powodują nietypowe bakterie, a terapia jest ściśle antybiotykowa.

Skuteczne leczenie zapalenia migdałków

Leczenie w pierwszej kolejności ma za zadanie zmniejszenie odczynu zapalnego - w przypadku zapalenia bakteryjnego stosuje się antybiotyki. Pomocne są również leki zmniejszające objawy dodatkowe.

Środki zmniejszające gorączkę czy o działaniu miejscowo przeciwbólowym przynoszą zdecydowaną ulgę i powodują lepszy komfort życia w czasie choroby.

