Wirusy mogą doprowadzić do tzw. aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, w przeciwieństwie do większości bakterii, które wywołują zapalenie ropne. Zapalenie aseptyczne może mieć nieco różne objawy i przebieg w zależności od rodzaju wirusa, który je wywołuje. Infekcje wirusowe zdarzają się dość często, dlatego warto dowiedzieć się o nich więcej.

Które wirusy niebezpieczne?

Najczęściej aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jest wywoływane przez enterowirusy, zwłaszcza wirus Coxsackie A i B oraz wirusy ECHO. Zakażenia arenawirusami, wirusem polio, wirusem świnki, EBV, VZV czy HHV -2 (wirus opryszczki narządów płciowych) zdarzają się rzadziej. Arbowirusy i HHV-1 (wirus opryszczki wargowej) są bardziej niebezpieczne dla układu nerwowego. Wywołują wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.

Kto się zaraża?

Szczególnie podatne na infekcje enterowirusami są dzieci i młodzież. Do zapalenia opon o etiologii wirusowej może jednak dojść w każdym wieku.

Objawy

Wirusowe zapalenie opon ma zdecydowanie bardziej łagodny przebieg niż bakteryjne. Objawy zazwyczaj zależą od tego, jaki wirus wywołał infekcje, a nawet, który typ tego samego wirusa. Okres wylęgania wynosi zazwyczaj 3-15 dni. Najczęściej pojawiają się: bóle głowy, gorączka, sztywność karku, światłowstręt, senność, niepokój, nudności i wymioty, objawy oponowe (czasami bywają bardzo dyskretne i nie trwają długo).

Z reguły u małych dzieci występują drgawki. Czasami, oprócz objawów z ośrodkowego układu nerwowego, pojawiają się inne, towarzyszące: powiększenie węzłów chłonnych, zapalenie spojówek, nieżyt nosa, wysypka. Choroba zazwyczaj ustępuje po 2 – 4 tyg., nie dając ubytków neurologicznych. W przypadku zakażenie enterowirusami, choroba z reguły przebiega dwufazowo. Najpierw pojawiają się dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Po kilkudniowej remisji pojawiają się objawy neurologiczne.

Istotne badanie

Rozpoznanie aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ułatwia badanie płynu mózgowo-rdzeniowego. Dominującymi komórkami w rozmazie takie płynu są limfocyty. Białko i glukoza są z reguły w normie.

Leczenie

Leczenie jest zazwyczaj objawowe. W przypadku bardzo nasilonych objawów (np. zakażenie HHV-1) można zastosować leczenie przyczynowe, lekami przeciwwirusowymi (acyklowir, gancyklowir, famcyklowir itp.).

Profilaktyka - o czym warto wiedzieć?

Najczęściej zakażenie wirusowe szerzy się drogą pokarmową, kropelkową. Aby go uniknąć niezbędne jest przestrzeganie prawidłowych zasad higieny. Szczególnie jest to ważne w przypadku dzieci, gdyż to one najczęściej się zarażają. Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zwane inaczej aseptycznym, występuje dość często. Możemy go jednak uniknąć pamiętając o odpowiedniej profilaktyce.

