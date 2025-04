Co zrobić, gdy ból głowy pojawia się codziennie?

Codzienny (przewlekły) ból głowy występuje u ok. 3-5% populacji ogólnej. Co więcej, pojawia się coraz częściej. Problem codziennego bólu głowy jest od dawna niedoceniany. Jak powstaje codzienny ból głowy i co może zwiastować?