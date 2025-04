Po zatruciu ząb ma prawo dokuczać do dwóch dni. Zdarza się jednak, że jeszcze przed rozpoczęciem leczenia dochodzi do martwicy miazgi (nie zawsze można to stwierdzić przed zatruciem). Wtedy ząb może boleć o wiele dłużej. Proszę jednak nie usuwać samodzielnie opatrunku: nie jest to ani proste, ani bezpieczne. Gdy ból nie ustępuje, lepiej zgłosić się do stomatologa. Lekarz zapewne otworzy ząb i oczyści kanały z martwych tkanek i bakterii. To przyniesie Pani ulgę.

