Dieta dla dzieci z atopowym zapaleniem skóry

U niemowląt, które są karmione piersią, każdy nowy produkt powinno się wprowadzać do diety bardzo powoli. Zaczynamy od produktów o niskiej alergenności jak ryż, jabłko, marchewka, dynia, czy ziemniak. Oczywiście każde warzywo wprowadzamy pojedynczo i w niewielkich ilościach. Następnie obserwujemy przez kolejne trzy do siedmiu dni czy nie wystąpi żadna reakcja alergiczna lub czy stan skóry dziecka bardzo się nie pogorszy. Jeśli dany produkt pozytywnie przejdzie nasz test możemy go wprowadzić do diety dziecka w postaci przecieru, soku czy jako kolejny składnik zupek i dań.

U dzieci które nie są karmione mlekiem matki ale sztucznymi mieszankami pojawia się kolejny problem. Mleko jest produktem które bardzo często uczula. Nawet mleka modyfikowane w tym hypoalergiczne mogą nie być obojętne dla malca z atopowym zapaleniem skory. Tutaj jedynym rozwiązaniem jest zmiana dotychczasowego mleka na inne i poszukiwanie odpowiedniego produktu aż do skutku. Gdy i to się nie uda należy wprowadzić produkty mlekozastępcze czyli hydrolizaty białkowe. Są to produkty w których białka zostały pocięte na pojedyncze aminokwasy, które nie wywołują reakcji alergicznych. Niestety czasem pojawia się tu kolejny problem - produkty te mają nieatrakcyjny smak i często dzieci niechętnie je spożywają.

Zobacz też: Jak rozszerzyć dietę niemowlęcia po czwartym miesiącu?

Jak wygląda dieta eliminacyjna u dorosłych?

U osób dorosłych i starszych dzieci sprawa jest trudniejsza, ponieważ w ich diecie są już obecne praktycznie wszystkie produkty. Kluczem do sukcesu jest obserwacja reakcji własnego organizmu i skóry. Czasem na tej podstawie udaje się znaleźć i wyeliminować uczulające produkty. Z pomocą mogą przyjść testy skórne, dzięki którym niekiedy udaje się ustalić, na które produkty reagujemy alergią. Jednak w testach stosowana jest tylko niewielka liczba alergenów w porównaniu z tym ile istnieje ich w środowisku. Czasem konieczny jest powrót do bardzo ubogiej diety eliminacyjnej z ponownym powolnym wprowadzaniem kolejnych produktów.

Do pokarmów które najczęściej uczulają należy mleko, orzeszki ziemne, ryby i owoce morza, soja, warzywa drobnostrączkowe, cytrusy i owoce drobnopestkowe.

Jednak niezależnie od tego z jakich produktów osoba z atopowym zapaleniem skóry jest zmuszona zrezygnować niezmiernie ważne jest aby dieta ciągle zawierała wszystkie produkty konieczne do prawidłowego rozwoju i życia. Dla atopika bezpieczniejsze są warzywa, owoce oraz mięsa z upraw i hodowli ekologicznych. Zdrowsze jest stosowanie w kuchni produktów jak najmniej przetworzonych, bez konserwantów i sztucznych barwników.

Polecamy: Jak skutecznie leczyć grzybicę skóry?

Reklama