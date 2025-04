Córka doskonała. Jak wychować mądrą i szczęśliwą kobietę. Poradnik bez kantów

Dziewczynka to dziecko obdarzone nieograniczonym potencjałem dawania, tworzenia i realizowania swoich zamierzeń. Jeżeli dobrze wymieszasz to z własną miłością, cierpliwością i zdrowym rozsądkiem, doczekasz się córki odważnej, zadowolonej z siebie i swojego życia. Dzisiejszy świat stawia przed dziewczynkami i ich rodzicami inne wymagania, niż bywało to wcześniej.