Według lekarzy osoby, które przechorowały COVID-19, nie tylko mogą, ale powinny się zaszczepić przeciwko koronawirusowi. Ostatnie badania potwierdzają taką potrzebę.

SARS-CoV-2 jest niedawno poznanym patogenem. Nie wiemy nadal, jak długo utrzymuje się odporność poinfekcyjna na koronawirusa. Ponadto odpowiedź immunologiczna osoby na infekcję jest bardzo zmienna, co oznacza, że liczba przeciwciał jest różna u poszczególnych osób.

Paradoksalnie pacjent ciężko przechodzący COVID-19 może mieć mniej przeciwciał odpornościowych niż osoby, które przeszły zakażenie bezobjawowo. Jest to temat wciąż badany i dlatego trudno dzisiaj stwierdzić jednoznacznie, kiedy ozdrowieniec może zarazić się jeszcze raz.

Długość utrzymywania się odporności u ozdrowieńców jest nadal przedmiotem badań. W zależności od źródeł mówi się o kilku, kilkunastu tygodniach, a nawet znacznie dłuższym czasie.

Jedno z badań (naukowców z Uniwersytetu Rockefellera) dowiodło, że ozdrowieńcy mogą mieć nawet trwałą odporność na COVID-19, dzięki tzw. komórkom pamięci B. Po przebytej infekcji te komórki odporności pozostały w organizmie badanych osób, a ich ilość w przeciwieństwie do przeciwciał nie malała, a u niektórych nawet wzrosła. Więcej o tym: Trwała odporność na koronawirusa jest możliwa

Nie ma oficjalnych wytycznych dotyczących szczepienia przeciwko COVID-19 osób, które już chorowały, jednak część badań wskazuje, że tak naprawdę ozdrowieńcom wystarczy jedna dawka szczepionki. Pozwala ona uzyskać liczbę przeciwciał w organizmie zapewniającą odporność na koronawirusa.

Nowe badanie pod kierunkiem dr. Leonidasa Stamatatosa z Fred Hutchinson Cancer Research Center w Seattle (USA), w którym analizowano próbki krwi ozdrowieńców, wykazało, że badani mogą nie być odporni na nowe warianty koronawirusa, ale już jedna dawka szczepionki Pfizera lub Moderny zwiększała u nich liczbę przeciwciał we krwi tysiąckrotnie. Wyniki były nawet lepsze niż u osób, które nie chorowały, ale otrzymały dwie dawki szczepionki.

Z kolei w innym nowym badaniu naukowcy z New York University dowiedli, że druga dawka szczepionki nie przyniosła żadnych korzyści osobom, które przechorowały COVID-19.

Niestety nie wiemy, jak długą ochronę przez koronawirusem zapewnia szczepionka. Jednak wymienione preparaty znacząco podwyższają miano przeciwciał, dlatego można przypuszczać, że okres ochrony powinien był długi.

Część ekspertów uważa, że warto wcześniej zrobić badania serologiczne (na przeciwciała przeciwko koronawirusowi). Pozwoliłyby one określić poziom odporności danej osoby. Wówczas łatwiej będzie rozważyć potrzebę ewentualnego przyjęcia szczepionki.