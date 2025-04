Badanie moczu warto robić nie tylko, gdy podejrzewasz u siebie kłopoty z pęcherzem, ale i profilaktycznie – raz w roku. Wyniki mogą bowiem powiedzieć wiele o tym, jak funkcjonuje organizm, a także ostrzec o toczącej się skrycie chorobie. Jednym z ważniejszych parametrów jest obecność cukru w moczu:

Cukier w moczu - czy w ciąży to normalne?

Małą ilość cukru w moczu można uznać za normę, gdy jesteś w ciąży. Wtedy bowiem zmniejsza się zdolność nerek do dokładnego odfiltrowywania glukozy z moczu. Aby mieć pewność, że tylko o to chodzi, warto jednak sprawdzić także poziom cukru we krwi. Pozwoli to wykluczyć cukrzycę ciężarnych. Choroba ta wprawdzie ustępuje po porodzie, ale w ciąży wymaga starannego kontrolowania, bo zagraża zdrowiu matki i dziecka.

Jak wykluczyć cukrzycę?

Nie jesteś w ciąży? Zbadaj poziom glukozy na czczo (norma to 69–99 mg/dl krwi). Cukromocz może bowiem świadczyć o rozwoju normalnej cukrzycy. Gdy we krwi krąży mnóstwo glukozy (ponad 180 mg/dl), nerki nie są w stanie jej całej wychwycić i cofnąć do krwioobiegu. Nadmiar cukru zostaje więc w moczu. Inne sygnały, które mogą być wczesnymi objawami cukrzycy, to np.:

notoryczne zmęczenie,

senność,

wzmożone pragnienie

częste oddawanie moczu,

gorsze gojenie się ran

większa podatność na infekcje, zwłaszcza grzybicze.

Jeżeli któryś z wymienionych objawów u ciebie występuje, koniecznie powiedz o tym lekarzowi.

Jak wykluczyć choroby nerek?

Jeśli cukrzyca zostanie wykluczona, niezbędna będzie ocena pracy nerek. Pomogą w tym badania moczu na obecność albumin i krwi – morfologia i stężenie kreatyniny. W razie potrzeby robi się też USG nerek.

Zaburzenia w pracy nerek mogą być skutkiem ubocznym działania niektórych leków, na wszelki wypadek poinformuj lekarza o wszystkich środkach, które zażywasz, także tych bez recepty! Powiedz też o wszelkich nietypowych objawach, które zauważyłaś.

Jeśli nerki działają prawidłowo, trzeba ustalić, czy cukier w moczu nie jest objawem zaburzeń hormonalnych (np. przy nadczynności kory nadnerczy) albo guzów przysadki mózgowej. Te jednak występują dość rzadko w porównaniu z wymienionymi wcześniej dolegliwościami.

Na podstawie artykułu z poradnika "Przyjaciółka"