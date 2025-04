W badaniach przeprowadzonych przez brytyjskich naukowców wzięło udział 400 tysięcy pań w ciąży. Wpływ cukrzycy na rozwój płodu jest już znany od dawna, tym razem naukowcy przedstawili jednak konkretne dane liczbowe. Jak wynika z ich obserwacji, dzieci kobiet chorych na cukrzycę czterokrotnie częściej narażone są na wystąpienie u nich wrodzonych wad serca oraz rozszczepu kręgosłupa. Według badaczy ryzyko pojawienia się wad wrodzonych u dzieci kobiet zdrowych wynosi ok. 19 na 1000 urodzeń. W przypadku diabetyczek jest to aż 72 na każde 1000 urodzeń.

Uczeni podkreślają, że dla zdrowia dziecka najważniejsze są pierwsze tygodnie ciąży. Kobieta świadoma swojego stanu powinna wówczas bardzo uważnie kontrolować poziom cukru oraz jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Nieco gorzej sytuacja przedstawia się, gdy ciąża jest niezamierzona i brakuje odpowiedniej opieki. Na szczęście dzięki pomocy lekarzy coraz więcej matek chorych na cukrzycę może mieć zdrowe dzieci.

Patrz: Neurony wpędzają nas w otyłość

Źródło: rp.pl, „Cukrzyca groźna dla dzieci”, 06.02.2012 r./ ms

Reklama