Dlaczego fizykoterapia jest ważna?

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa może być nie tylko przyczyną dolegliwości bólowych, ale także znacznie poważniejszych objawów. Zwyrodnienie kręgów i krążków międzykręgowych może być także przyczyną ucisku na rdzeń kręgowy oraz korzenie nerwów, czego skutkiem może być rwa kulszowa oraz drętwienie kończyn.

Zmiany w odcinku szyjnym kręgosłupa mogą być przyczyną zawrotów głowy, drętwienia ramion, a nawet zaburzeń świadomości. Zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa nie należy bagatelizować. Leczenie jest zwykle objawowe i dużą rolę odgrywa w nim rehabilitacja oraz fizykoterapia. Czasami konieczna jest operacja.

Jak wykonywać ćwiczenia usprawniające?

Większość ćwiczeń usprawniających kręgosłup wykonuje się w pozycji leżącej na plecach. Ćwiczenia należy wykonywać na twardym podłożu – podłodze bez dywanu lub stole.

Jednym z zalecanych ćwiczeń jest przyciąganie nogi zgiętej w kolanie do klatki piersiowej, przy drugiej nodze wyprostowanej położonej na podłodze. Oczywiście po wykonaniu ćwiczenia należy zmienić nogę ćwiczoną.

Można także skomplikować ćwiczenie poprzez wyprostowanie uniesionej nogi i utrzymanie jej w górze przez kilka sekund.

Inne ćwiczenie polega na przerzucaniu obydwu nóg zgiętych w kolanach raz na jedną raz na drugą stronę tułowia. Ćwiczenie jest szczególnie polecane dla osób ze zwyrodnieniem w odcinku krzyżowym .

. Aby wzmocnić mięśnie brzucha można wykonać ćwiczenie polegające na unoszeniu pleców do góry, kiedy reszta tułowia przylega do podłoża, a nogi są zgięte w kolanach.

Można także wykonywać podobne ćwiczenie polegające na podnoszeniu bioder do góry.

Tradycyjne „brzuszki” także są dobre na wzmacnianie kręgosłupa, jednak u osób z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową dolegliwości bólowe w kręgosłupie mogą być na tyle silne, że wykonanie ich jest niemożliwe.

Podane ćwiczenia są tylko przykładami. Głównym ich zadaniem jest usprawnienie mięśni grzbietu i brzucha, a tym samym zapewnienie właściwej ruchomości, a jednocześnie i stabilności kręgosłupa. Ćwiczenia, zwłaszcza na początku, powinno się wykonywać pod okiem fizykoterapeuty, gdyż źle wykonywane mogą przynieść więcej szkody niż pożytku.

Ćwiczenia w wodzie

Dla osób z chorobami kręgosłupa bardzo dobre są także ćwiczenia w wodzie. Mowa tu nie tylko o pływaniu, ale także o gimnastyce w basenie. Bycie w wodzie powoduje, że nasze stawy są mniej obciążone podczas ruchu niż ma to miejsce na powierzchni.

Przy zwyrodnieniu odcinka szyjnego kręgosłupa wskazane jest pływanie na plecach, zwłaszcza kraulem. Dla gimnastyki odcinka lędźwiowego lepsze jest pływanie na plecach żabką.

Dla odcinka lędźwiowego dobre są też ćwiczenia polegające na staniu w wodzie zanurzonym po szyję z rozpostartymi w bok ramionami, a następnie jednoczesne zgięcie kolan oraz opuszczenie rąk. Aby poćwiczyć mięśnie odcinka lędźwiowego można położyć się na plecach trzymając się brzegu basenu z wyprostowanymi nogami, a następnie przyciągnąć nogi do klatki piersiowej.

Ćwiczenia mogą odgrywać bardzo dużą rolę w niwelowaniu bólu oraz poprawieniu sprawności ruchowej przy chorobach kręgosłupa. Warunkiem powodzenia jest właściwe wykonywanie ćwiczeń, nie forsowanie zbytnie mięśni oraz kręgosłupa, a także systematyczność. Warto wybrać się do specjalisty, aby to on zaordynował właściwy program ćwiczeń. Z kręgosłupem nie ma żartów, nie warto samemu eksperymentować, gdyż może to przynieść bardzo niepożądane rezultaty.

