Gdzie i kiedy możemy zarazić się czerwonką bakteryjną?

Czerwonka bakteryjna jest to choroba układu pokarmowego powodowana przez bakterie Shigella. Występuje ona na całym świecie, jednak najczęściej można się nią zarazić w krajach rozwijających się, gdzie występowanie ma charakter endemiczny. W krajach rozwiniętych do zachorowań dochodzi zdecydowanie rzadziej. Godne uwagi jest to, że nie potrzeba wielkiej ilości bakterii, aby doszło do zakażenia. Wystarczy ich około 200! Jest to bardzo mała tzw. „dawka zakaźna“! Bakterie, które przedostaną się do przewodu pokarmowego, penetrują błonę śluzową, powodując powstanie miejscowego stanu zapalnego. Na skutek wydzielania przez nie toksyny, dochodzi do uszkodzenia komórek nabłonka jelit, czego objawem jest tzw. biegunka z wodnistymi stolcami. Bardzo rzadko rozwija się zespół hemolityczno-mocznicowy.

Jak wygląda przebieg choroby?

Pierwszym objawem choroby jest wyżej wspomniana biegunka, która pojawia się po ok 2-5 dni od zakażenia. Z czasem w stolcu można zauważyć ślady krwi, śluzu oraz ropy. Do obrazu choroby dołączają skurcze jelit, ból brzucha przy parciu na stolec oraz gorączka.

Niektóre z typów Shigella mogą doprowadzić do masywnego krwotoku z jelita oraz perforacji powikłanej zapaleniem otrzewnej. Z kolei zakażenie innymi typami, powoduje tylko i wyłącznie biegunkę.

Jak leczyć czerwonkę bakteryjną?

Podstawą leczenia czerwonki bakteryjnej są antybiotyki, dlatego w przypadku wystąpienia opisanych objawów, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza! W czasie terapii nie wolno zapominać o odpowiednim nawodnieniu chorego, aby nie dopuścić do rozwoju wstrząsu hipowolemicznego!

Jak się nie zarazić?

Do zakażeń Shigella dochodzi poprzez ręce zanieczyszczone odchodami lub pośrednio przez wodę, żywność i ...muchy! Wobec tego, profilaktyka polega na zachowaniu wysokiej higieny względem pokarmów, jak i również częstego mycia rąk! Warto wiedzieć, że źródłem infekcji jest zawsze człowiek, który wydala bakterie jeszcze przez 6 tygodni od momentu wyzdrowienia! Z tego powodu osoby chore powinny być izolowane, a ich odchody dezynfekowane!

