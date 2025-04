Chirurgiczne usunięcie migdałków

Przerośnięte i zapalone migdałki mogą powodować wiele powikłań i nieprzyjemnych objawów, do których należą trudności z połykaniem, mówieniem czy oddychaniem. Ból gardła i towarzysząca mu gorączka świadczą o etiologii bakteryjnej, która, jeśli nie daje się kontrolować leczeniem farmakologicznym lub daje groźne objawy, może wymagać operacji. Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym za pomocą specjalnych narzędzi. Do końca życia będziesz funkcjonować bez migdałków.

Wiadro lodów

W pierwszych dobach po operacji Twoje samopoczucie może nie być optymalne. Po tonsillektomii normalny jest ból gardła i problemy z połykaniem. Mimo tego, że mówi się, że pacjent po zabiegu może zjeść tyle lodów, ile zechce (co szczególnie zachęca dzieci) wcale nie będziesz mieć chęci na przełykanie czegokolwiek przez pierwszy dzień czy dwa. W związku z istnieniem świeżej rany również z medycznego punktu widzenia jedzenie lodów nie jest wskazane.

Łagodzenie procesu gojenia

Ból może utrzymywać się przez pierwsze dni po zabiegu. Staraj się nie zaostrzać toczącego się procesu. Powinieneś w tym czasie jeść zimne, delikatne potrawy, nie stosować ostrych przypraw ani gorących czy twardych przekąsek.

Postaw na utrzymywanie optymalnej higieny jamy ustnej również za pomocą środków przepisanych Ci przez lekarza. Pozwoli to na szybsze wygojenie rany operacyjnej.

Potrzebna pomoc lekarska

Zaraz po operacji niektóre objawy powinny budzić Twój niepokój. Skontaktuj się z Twoim chirurgiem, kiedy zauważysz obfite krwawienie z rany, czyli świeżą krew w ślinie. Po upływie kilku dni i zagojeniu się najbardziej widocznych zmian powinieneś móc jeść i pić. Jeśli się tak nie stanie, powiedz o tym lekarzowi. Zrób podobnie w przypadku, gdy będzie Ci trudno oddychać, pojawią się gorączka lub wymioty.

Po wygojeniu

Migdałki podniebienne i gardłowe są na pierwszej linii frontu obrony przed infekcjami dróg oddechowych. Po ich usunięciu ryzyko zakażeń układu oddechowego może delikatnie wzrosnąć, jednak pamiętajmy, że inne struktury układu immunologicznego obszaru gardła przejmą ich funkcję. Miną najbardziej uciążliwe objawy przerostu migdałków, będzie Ci się lepiej spało, oddychało, jadło, będziesz bardziej wypoczęty i stopniowo ustąpi również ból.

