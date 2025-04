Lekarz dentysta nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy jego pacjentka jest w ciąży, ale może wysunąć podobne przypuszczenie, biorąc pod uwagę stan zdrowia jej dziąseł. W czasie ciąży w organizmie przyszłej mamy dochodzi do wielu zmian. Dotyczą one prawie każdego fragmentu ustroju, w tym także jamy ustnej i przyzębia.

Ciążowe zapalenie dziąseł

Znaczna większość zmian w ustroju ciężarnej jest spowodowana wahaniem poziomów hormonów. Wzrost poziomu estrogenów i progesteronu wpływa na zwiększenie przepuszczalności drobnych naczyń krwionośnych.

Dziąsła w okresie ciąży stają się obrzmiałe, zaczerwienione i przekrwione. Stan ten określa się jako ciążowe zapalenie dziąseł.

Dodatkowo w czasie ciąży, wskutek zachodzących zmian biochemicznych, dochodzi do zapalenia dziąseł i przyzębia, a przyczyniają się do tego bakterie pochodzące z płytki nazębnej. Takie objawy z różnym nasileniem występują u około 70 proc. kobiet w ciąży.

Niewłaściwa higiena zębów

Jeśli kobieta przed zajściem w ciążę miała problemy z dziąsłami, to w czasie ciąży najczęściej te problemy się pogłębiają. Z uwagi na to, że dziąsła w czasie ciąży są tkliwe i rozpulchnione, część kobiet odruchowo ogranicza czynności związane z higieną jamy ustnej. Tkanki stają się nadwrażliwe, a to utrudnia kobiecie szczotkowanie zębów. Z powodu niedostatecznej higieny może dojść do próchniczego uszkodzenia zębów oraz rozwoju bądź zaostrzenia zapalenia dziąseł i przyzębia.

Jak pielęgnować zęby w czasie ciąży?

Wystarczy po przebudzeniu wypłukać zęby płukanką z fluorem, kontrolować dietę unikając ciągłego podjadania słodyczy i utrzymywać standard higieniczny na odpowiednim poziomie.

Niekorzystne nawyki dietetyczne, dodatkowo pogorszenie higieny w obrębie jamy ustnej i pH śliny są czynnikami zwiększającymi ryzyko próchnicy w czasie ciąży.

Kiedy należy iść do dentysty?

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady swojego dentysty. Nie zaszkodzi też wizyta kontrolna na początku drugiego trymestru ciąży. Nie ma powodu, aby przekładać leczenie zębów na okres po urodzeniu dziecka. W ostatnich miesiącach obrzęk i krwawienie dziąseł cofają się do stanu z początku ciąży.

Podsumowując, przed planowanym powiększeniem rodziny, należy odpowiednio zadbać o stan jamy ustnej, a tym samym o piękny i promienny uśmiech przyszłej mamy.

lekarz dentysta Małgorzata Lew-Starwowicz, ekspert portalu dentowizja.pl