Czy grozi ci zarażenie wirusem Ebola?

Ostatnio coraz głośniej jest o rozszerzającej się epidemii zarażeń wirusem Ebola. Czym jest ten niebezpieczny wirus? Czy w Polsce grozi ci zarażenie i jak rozpoznać piewsze objawy choroby? Przeczytaj!

fot. Fotolia



Czym jest wirus Ebola?

Nazwa wirusa pochodzi od afrykańskiej rzeki Ebola, gdzie odnotowano pierwsze przypadki choroby. Wywołuje groźną dla życia gorączkę krwotoczną, ciężką chorobę zakaźną dotykającą ludzi i inne ssaki naczelne.

Jak można zarazić się wirusem Ebola?

Wirus Ebola ginie na skutek działania mydła, wybielacza, światła słonecznego i suszenia. Nie jest przenoszony przez komary.

Do zarażenia dochodzi podczas kontaktu z krwią lub innymi płynami ustrojowymi (np. śliną, wydzielinami) chorego organizmu. Do największej ilości zakażeń dochodzi w Afryce, gdzie obecność nosicieli wirusa i chorych jest największa. Oznacza to, że nie mając kontaktu z osobami, które przebywały w ostatnim czasie na terenach o podwyższonych ryzyku zachowowania, niebezpieczeństwo zachorowania jest znacznie mniejsze.

Jak rozpoznać objawy zarażenia wirusem Ebola?

Podstawą do podejrzeń gorączki krwotocznej jest przebywanie w ciągu poprzednich 3 tygodniu na obszarach podwyższonego ryzyka choroby lub kontakt z osobami lub zwierzętami zarażonymi wirusem Ebola.

W brew pozorom, charakterystyczne dla choroby krwawienie pojawia się dopiero w końcowej fazie choroby. Wśród wczesnych objawów choroby wywołanej wirusem Ebola wymienia się:

utrzymującą się gorączkę powyżej 38,5 st. C

bóle mięśni

biegunkę i wymioty

bóle głowy, brzucha i klatki piersiowej

wysypkę.

Gorączka krwotoczna Ebola jest niezwykle groźną chorobą, która w większości przypadków kończy się śmiercią. Współczesna medycyna niestety nie dysponuje szczepionką ani skutecznym lekiem w walce z wirusem Ebola. Stosuje się leczenie objawowe oraz eksperymentalne terapie, które być może w przysłości przyniosą rozwiązanie.