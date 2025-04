Czy masz jaskrę?

Do najczęstszych objawów jaskry zalicza się: zmęczenie oczu, uczucie ich „wypychania”, bóle głowy, okresowe zaczerwienienie oczu. Jaskra bardzo zaawansowana (z dużym ubytkiem w polu widzenia) może powodować także osłabienie ostrości wzroku.

Czym charakteryzuje się ból głowy związany z jaskrą?

Na ogół jaskra wywołuje ból, który zaczyna się za lub w okolicy gałki ocznej, rozchodząc się następnie na okolicę czoła, a na końcu obejmując całą głowę. W jaskrze przewlekłej ból jest od łagodnego do średnio nasilonego.

Ból głowy przy ostrym napadzie jaskry jest na ogół bardzo silny, mogą mu towarzyszyć nudności i wymioty. Ból głowy i oka jest wywoływany poprzez wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego i może być niezwykle niebezpieczny - nie ze względu na ból, ale z powodu powikłań, do których należy także całkowita utrata wzroku. Tak może się stać, jeśli odpowiednio szybko nie zostanie wdrożone leczenie.

A może to migrena?

Czasami ból głowy związany z jaskrą może zostać pomylony z migreną. Dzieje się tak dlatego, że osoby chorujące na jaskrę zgłaszają oprócz bólu takie objawy jak: zamglenie widzenia czy kolorowe „halo” przed oczami. Takie symptomy mogą być wzięte za objawy wzrokowe migrenowego bólu głowy.

Jedynym sposobem aby sprawę wyjaśnić jest pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Jakie jest ryzyko, że będziesz mieć jaskrę?

Jaskra bardzo rzadko jest diagnozowana przed 35. rokiem życia, a jej częstość narasta po 45. roku życia. Do czynników ryzyka wystąpienia jaskry zalicza się:

występowanie jaskry u innych osób w rodzinie;

nadciśnienie tętnicze ;

; niedociśnienie;

miażdżycę;

cukrzycę ;

; migrenowe bóle głowy;

długotrwały stres;

przebyte do tej pory jakiekolwiek zabiegi na gałce ocznej;

palenie papierosów ;

; przewlekłe stosowanie leków sterydowych;

krótkowzroczność dużego stopnia.

Jeśli jesteś osobą narażoną, w twojej rodzinie są chorzy na jaskrę, a dodatkowo cierpisz na bole głowy, bezwzględnie zgłoś się do lekarza okulisty. Proste i bezbolesne badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego pozwoli szybko wdrożyć leczenie i zapobiegnie powstaniu powikłań. Odpowiednie leczenie uwolni chorych od uciążliwych bólów głowy.

Leki a jaskra

Warto pamiętać, że niektóre leki (w tym także dostępne bez recepty) mogą powodować zaostrzenie jaskry. Dlatego jeśli cierpisz na tę chorobę, zawsze mów o tym lekarzowi. Szczególnie, jeśli proponuje Ci nowy lek z jakiegokolwiek innego powodu zdrowotnego!