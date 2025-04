Czy jestem alkoholikiem?



Kiedy spotykam się z Klientem na pierwszym spotkaniu najczęściej zadawanym przez niego pytaniem jest : „Czy jestem alkoholikiem?”. W tym artykule postaram się pomóc odpowiedzieć na to pytanie tym, którzy mają wątpliwości w tej sprawie. Posłużę się głównymi, osiowymi objawami uzależnienia od alkoholu, na podstawie których diagnozuje się zespół uzależnienia od alkoholu.

Kryteria diagnostyczne uzależnienia od alkoholu według Światowej Organizacji Zdrowia (ICD-10) definiują uzależnienie jako zespół objawów somatycznych, behawioralnych i poznawczych, w których picie alkoholu staje się priorytetowe wobec innych zachowań, które wcześniej były ważniejsze.

Do rozpoznania potrzebne jest stwierdzenie trzech z poniższych objawów w czasie ostatniego roku.

Silna, natrętna potrzeba spożywania alkoholu (głód alkoholowy)



Rozpoznać ją można po tym, że myślenie skoncentrowane jest na alkoholu. Myślisz: „Bez alkoholu nie wytrzymam”, „Muszę się napić”. Na poziomie uczuć może występować złość, poddenerowanie, niepokój.

Upośledzona zdolność kontrolowania picia alkoholu



Masz trudności związane z uniknięciem rozpoczęcia picia lub z jego zakończeniem. Występuje także problem z kontrolowaniem wcześniej założonej ilości picia. Nie dotrzymujesz wcześniejszych postanowień związanych z ograniczeniem picia lub utrzymaniem abstynencji.

Alkoholowy zespół abstynencyjny



Ten objaw występuje wtedy, gdy spada poziom alkoholu we krwi.

Objawy, które mogą się pojawić, to:

drżenie rąk,

wysuszenie śluzówki,

nadmierna potliwość,

jadłowstręt,

apatia,

biegunki.

Może się też pojawić zespół abstynencyjny powikłany drgawkami lub majaczeniem (wtedy niezbędna jest detoksykacja). Alkoholik spożywa wówczas alkohol w celu złagodzenia dokuczliwych objawów (występuje tzw. „klinowanie”).

Zmiana tolerancji na alkohol



Potrzebujesz pić coraz większe ilości alkoholu, dawki muszą być zwiększane, aby osiągnąć dawne efekty, można mówić tutaj o wzroście tolerancji na alkohol i efekcie tzw. „mocnej głowy”. Zazwyczaj w wyniku długotrwałego picia tolerancja na alkohol gwałtowanie spada i wraz z rozwojem choroby wystarczą małe ilości alkoholu, aby osoba osiągnęła stan upojenia.

Zaniedbywanie zainteresowań czy przyjemności na rzecz picia alkoholu



Wraz z rozwojem uzależnienia coraz więcej czasu poświęcasz piciu lub odzyskiwaniu formy po piciu. Alkohol staje się czymś bardzo istotnym i w związku z tym zaczynasz zaniedbywać pracę, rodzinę, zdrowie czy swoje hobby.

Picie alkoholu pomimo konsekwencji jego używania



Pijesz alkohol pomimo różnych konsekwencji, np. zdrowotnych, problemów rodzinnych, utraty przyjaciół czy kłopotów w pracy. Zauważasz widoczne konsekwencje picia, ale pomimo to pijesz dalej.

Jeżeli okaże się, że występują minimum 3 objawy z podanych powyżej, to świadczyć to może o uzależnieniu od alkoholu. Objawy uzależnienia postępują wraz z rozwojem choroby. Wcześniej zatrzymana choroba nie spowoduje tylu konsekwencji i strat w życiu osoby uzależnionej. Pamiętając także o tym, że alkoholizm jest chorobą, którą można powstrzymać, zachęcam do szukania pomocy u specjalistów psychoterapii uzależnień.

