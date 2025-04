Miażdżyca - czasem bywa dziedziczna…

Dziedziczne skłonności do miażdżycy są udowodnione naukowo. Wykazano, że dzieci osób z tą chorobą znacznie szybciej rozwijają zmiany miażdżycowe w naczyniach. Przyczyną przedwczesnej miażdżycy może być tzw. rodzinna hipercholesterolemia – rodzinne występowanie podwyższonego stężenie „złego” cholesterolu.

Reklama

Winę ponosi cholesterol!

Cholesterol jest głównym czynnikiem ryzyka miażdżycy. Lipoproteidy o małej gęstości (LDL) przenikają do błony wewnętrznej śródbłonka tętnic w następstwie jego uszkodzenia pod wpływem ciśnienia krwi. Intensywność tego procesu zależy od stężenia LDL we krwi, od ciśnienia krwi i przepuszczalności śródbłonka

Koniecznie zobacz: Co warto wiedzieć o cholesterolu?

Niegasnący urok papierosa…

Od dawna wiadomo, że palenie papierosów przyczynia się do powstawania i rozwoju miażdżycy. Jednak liczebność populacji palaczy wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Badania udowodniły, że palenie papierosów uszkadza śródbłonek, obniża stężenie tzw. „dobrego” cholesterolu (HDL) przyspiesza krzepnięcie krwi oraz powoduje długotrwały skurcz naczyń tętniczych. U palaczy znacznie częściej dochodzi do zawałów serca, udarów mózgu niż u osób niepalących.

Miażdżyca częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet, jednak ta różnica maleje wraz z wiekiem. U kobiet po menopauzie szybko zwiększa się stężenie cholesterolu LDL, co przyspiesza rozwój choroby.

Otyłość brzuszna (typu męskiego) jest zacznie bardziej niebezpieczna niż otyłość pośladkowo-udowa (typowa dla kobiet). Obwód brzucha większy niż 102cm u mężczyzn i 88cm u kobiet znacznie zwiększa zagrożenie chorobą. Przekroczenie masy ciała o 15% również wyraźnie zwiększa wystąpienie miażdżycy a także nadciśnienia tętniczego i cukrzycy.

Przeczytaj również: Otyłość a choroby

Rusz się!

Brak wysiłku fizycznego jest przyczyną wielu zaburzeń powodujących powstawanie miażdżycy. Systematyczna aktywności fizycznej obniża stężenie trójglicerydów i cholesterolu LDL oraz podwyższa „dobry” cholesterol (HDL). Dodatkowo obniża ciśnienie krwi oraz zapobiega cukrzycy.

Sport odgrywa również rolę w zwalczaniu depresji i zmniejsza stres.

Reklama

Jaką rolę odgrywa nadciśnienie w powstawaniu miażdżycy?

Wysokie ciśnienie krwi uszkadza śródbłonek ułatwiając w ten sposób przenikanie cholesterolu LDL z krwi do ścian tętnic. W wyniku uszkodzenia śródbłonka dochodzi m.in. do upośledzenia wytwarzania tlenku azotu (NO), co utrudnia rozkurcz tętnic obniżając przepływ przez chore naczynie. U chorych z miażdżycą obserwuje się również obniżoną aktywność fibrynolityczną, czyli zdolność do rozpuszczania skrzeplin.