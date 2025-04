Jakie są najczęstsze przyczyny krwawienia z nosa?

Do częstych przyczyn krwawienia z nosa zaliczane są urazy mechaniczne, zbyt silne wydmuchiwanie nosa, alergie czy przeziębienie, któremu towarzyszy przekrwienie nosa. Podatności na krwawienie sprzyja również wysuszenie śluzówki nosa, np. przez niektóre leki czy suche powietrze. Nie wolno również zapominać, że krwawienie z nosa może być objawem podwyższonego ciśnienia krwi. Może być ono także skutkiem brania leków zmniejszających krzepliwość krwi, np. acenokumarolu czy aspiryny. Bardzo często nie udaje się określić przyczyny krwawienia. Mówi się wtedy o idiopatycznym krwawieniu z nosa.

A co z rzadkimi przyczynami?

O wiele rzadsze są krwawienia z nosa wywołane ciałem obcym. Zdarzają się one przede wszystkim u małych dzieci. Do krwawienia dojść może również na skutek urazu głowy, niekoniecznie związanego z uszkodzeniem nosa, np. przy złamaniu podstawy czaszki. Niekiedy krwawienie z nosa jest objawem zaburzeń krzepnięcia- wrodzonych lub np. towarzyszących białaczkom. Inną rzadką przyczyną są nowotwory nosa i zatok przynosowych.

Krwawienie z nosa - co robić?

W przypadku krwawienia z nosa należy przechylić głowę do przodu (zapobiegnie to spływaniu krwi do gardła) i przez kilka minut zaciskać skrzydełka nosa. Zimne okłady na kark, choć często polecane, maja niewielki wpływ na obkurczenie naczyń w błonie śluzowej nosa. Jeśli krwawienie występuje często lub jeśli nie ustępuje po kilkunastu minutach, należy szukać pomocy lekarskiej.

Co zrobi lekarz?

W przypadku nieustającego krwawienia z nosa ważne jest ustalenie jego źródła. W tym celu laryngolog ogląda nozdrza przednie i tylne za pomocą wzierników i lusterek, czasem za pomocą endoskopu. Niekiedy konieczne bywa założenie tamponady, która, w zależności od miejsca krwawienia, może być przednia lub tylna (zakładana przez nos lub przez nozdrza tylne od strony gardła). Po założeniu tamponady tylnej pacjent powinien pozostać w szpitalu, w przypadku tamponady przedniej może przebywać w domu.

Jeśli krwawienia często nawracają, pomocne będą pomiary ciśnienia i wykonanie badan krwi. Pozwoli to wykryć, a potem leczyć, nadciśnienie tętnicze czy zaburzenia krzepnięcia.