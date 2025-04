fot. Fotolia

Od nosa do przepony



Szczególną rolę w oddychaniu pełni nos – genialnie skonstruowany i wspaniale wyposażony przedsionek do dróg oddechowych. Następnie powietrze pokonuje drogę przez krtań i tchawicę do oskrzeli, aby na końcu dotrzeć do płuc. U ich podstawy znajduje się z kolei przepona – mięsień, dzięki któremu oddychamy.

Jak więc zdrowo oddychać, w pełni wykorzystując tak przemyślną aparaturę?

Oddychaj przez nos

Do czego służy nam nos?

Nos przede wszystkim ogrzewa wdychane powietrze - nawet do 35 stopni, co jest szczególnie ważne w zimne dni. Dzieje się tak dzięki gęstej sieci naczyń krwionośnych w błonie śluzowej nosa. Pełni on także wraz z zatokami rolę nawilżacza, dzięki czemu unikamy podrażnienia dróg oddechowych przez suche, zimne powietrze. Kolejna rola nosa to filtrowanie – największe zanieczyszczenia są wyłapywane przez włoski, mniejsze przez komórki rzęskowe, które mają konstrukcję mikroskopijnych miotełek. To jeszcze nie wszystkie cudowne urządzenia w naszym nosie, bo rzęskom pomagają komórki tubkowe wydzielające śluz, do którego przyklejają się potencjalnie niebezpieczne mikroby i cząsteczki kurzu lub pyłu, również pyłki roślin.

Niestety oddychanie przez usta nie zapewnia nam tak wspaniałego uzdatniania powietrza. Dlatego też wysuszone, chłodne powietrze wdychane ustami podrażnia gardło, a to z kolei powoduje miejscowe osłabienie bariery ochronnej i ułatwia atak wirusów i bakterii. Oddychanie przez usta dodatkowo powoduje zmniejszenie pracy mięśni oddechowych.

Joga a oddychanie nosem



– Praktykując jogę, zwracamy uwagę na stan ciała, umysłu i oddechu. Ważne jest, by podczas praktyki oddychać nosem. Do ciała wprowadzamy wtedy nie tylko powietrze, ale również i energię (prana). Prana płynie przez ciało kanałami – nadi, a one mają swój początek w nosie (sushumna, ida i pingala) – tłumaczy Grzegorz Węgłowski, nauczyciel jogi metodą Iyengara.

Dbaj więc o nos, jeżeli to możliwe nie przebywaj zbyt długo w klimatyzowanych lub zadymionych pomieszczeniach. Wieszaj na kaloryferach nawilżacze powietrza. W czasie kataru używaj wyłącznie jednorazowych chusteczek i stosuj tylko naturalne preparaty, zawierające sól morską i olejki eteryczne. Krople i spraye obkurczające błonę śluzową mogą powodować jej uszkodzenia, stąd już prosta droga do osłabienia bariery ochronnej nosa lub chronicznego kataru.

Źródło: materiały prasowe Editenter/mn