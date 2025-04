Jakiej choroby objawem mohttp://akuku.infornext.pl/admin/fobos3/?page=art_listże być chrapanie?

dr n. med. Krzysztof Byśkiniewicz, specjalista chorób płuc oraz chorób wewnętrznych: Niegroźne z pozoru chrapanie jest często pierwszym objawem poważnej i coraz powszechniejszej choroby, jaką jest obturacyjny bezdech senny (OBS). Jak wynika z badań epidemiologicznych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, OBS może dotyczyć nawet 1 mln osób w Polsce.

Zaburzenia oddychania podczas snu mogą być źródłem lub nasilać objawy już istniejących chorób, takich jak nadciśnienie tętnicze czy płucne, choroba niedokrwienna i zaburzenia rytmu serca, ale także nietolerancja glukozy oraz cukrzyca.

Połowa osób cierpiących z powodu bezdechu ma zaburzenia libido. Panowie uskarżają się na zaburzenia erekcji, a panie mają obniżony popęd seksualny.

Senność i zmęczenie w ciągu dnia przekładają się na gorszą kondycję oraz poważne problemy z koncentracją. Szacuje się, że blisko 1/3 pacjentów przynajmniej raz w życiu zasnęła za kierownicą, a co drugi codziennie odczuwa senność w czasie prowadzenia samochodu. Z kolei badania kierowców samochodów ciężarowych przeprowadzone w USA wykazały, że kierowcom z OBS zdarza się to dziewięć razy częściej niż pozostałym użytkownikom dróg.

Dlaczego nie warto zwlekać z wizytą u specjalisty?

dr Krzysztof Cecherz, laryngolog: W nowoczesnej medycynie odpowiednio wczesna diagnostyka oraz idące za nią leczenie operacyjne metodami małoinwazyjnymi (tzw. chirurgia jednego dnia) pozwalają na pełne i skuteczne wyleczenie wspomnianych wcześniej chorób laryngologicznych.

Podjęta odpowiednio wcześniej kuracja to krótszy okres utrzymywania się uciążliwych objawów oraz szybszy powrót do normalnego trybu życia. Ponadto, w wielu przypadkach samo leczenie farmakologiczne jest niewystarczające, a dostępne w aptekach środki bez recepty zaledwie zmniejszają dolegliwości nie eliminując stanu zapalnego ani przyczyny objawów. Tymczasem, nawet drobny zabieg operacyjny może na zawsze zlikwidować uciążliwy problem. Pacjenci najczęściej odczuwają po nim ulgę, są mile zaskoczeni, że mogą znowu oddychać przez nos i nie chrapią.

Nowoczesne metody leczenia umożliwiają małoinwazyjne i skuteczne rozwiązywanie nawracających chorób, np. zapalenia zatok, które jest najczęstszym problemem laryngologicznym.

W przypadku zapalenia zatok, najpowszechniej wykonywana jest endoskopowa operacja nosa i zatok (FESS), polegająca na odblokowaniu naturalnych ujść zatok do nosa przez usunięcie zmian chorobowych lub nieprawidłowości anatomicznych struktur nosa. Przeprowadzana jest ona wewnątrznosowo, bez konieczności dokonywania cięć skóry w obrębie twarzy. Użycie narzędzi tnących maksymalnie ogranicza ilość usuwanych tkanek, co tym samym minimalizuje uszkodzenia niezmienionej chorobowo błony śluzowej i skraca czas gojenia.

Dlaczego pacjenci tak często bagatelizują objawy schorzeń laryngologicznych?



dr Krzysztof Cecherz: Wynika to z obaw związanych z ewentualnym zabiegiem operacyjnym, jak również brakiem odpowiedniej wiedzy. Pacjenci niewiele wiedzą na temat małoinwazyjnych metod leczenia chorób laryngologicznych, takich jak przewlekłe zapalenie zatok obocznych nosa z polipami, skrzywienie przegrody nosa, przerost małżowin nosowych czy obturacyjny bezdech senny i współistniejące z nim chrapanie.

Z jakimi konsekwencjami musi liczyć się pacjent, który późno zgłasza się do lekarza?



dr Krzysztof Cecherz: Czas w każdej chorobie jest ważnym kryterium determinującym postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne. Z tego powodu odwlekanie wizyty u laryngologa może nieść za sobą nasilenie dolegliwości, a w konsekwencji spowodować poszerzenie zakresu ewentualnego zabiegu operacyjnego.

Czy współczesna medycyna oferuje osobom z problemami laryngologicznymi skuteczne metody leczenia? Które z nich poleca Pan swoim pacjentom?



dr Krzysztof Cecherz: Ostatnie kilkanaście lat to duży postęp w technikach operacyjnych w laryngologii. Dzisiejsze zabiegi, dzięki nowoczesnym narzędziom, stały się bardziej przyjazne, a co ważniejsze – w dużo większym stopniu oszczędzają operowane tkanki, dzięki czemu ból i dyskomfort związane z operacją są zminimalizowane. Co więcej, proces gojenia jest krótszy, a powrót do pełnej sprawności szybszy niż po zabiegach wykonanych technikami klasycznymi.

Obecnie operacje laryngologiczne nazywamy zabiegami czynnościowymi lub funkcjonalnymi. Zaliczamy do nich Funkcjonalną Endoskopową Operację Zatok (FEOZ), której rozwinięciem jest Cewnikowanie Endoskopowe Zatok. Oba te zabiegi spełniają najwyższe standardy nowoczesnej laryngologii.

