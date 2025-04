Boli Cię głowa? To pewnie nic groźnego!

Najczęściej, bo aż w 80% przypadków, ból głowy jest dolegliwością uciążliwą, ale niegroźną. W pozostałych sytuacjach oznacza poważną i mogącą zagrażać życiu chorobę. Wśród pacjentów wzywających karetkę z powodu nagłego, bardzo silnego bólu głowy 25% cierpi na krwawienie podpajęczynówkowe. Prawie połowa chorych umiera.

Zobacz też: Boli mnie głowa - czy mam udar?

Niepokojące objawy

Krwawienie podpajęczynówkowe najczęściej pojawia się około 50. roku życia. Wiele osób dotkniętych tą chorobą opisuje towarzyszący jej ból jako wyjątkowo silny, najdotkliwszy w życiu. W razie pojawienia się takich dolegliwości należy natychmiast zgłosić się do lekarza!

Ból zjawia się nagle i często określany jest jako eksplozja w środku czaszki. Początkowo umiejscawia się z tyłu głowy, po jednej stronie. Szybko rozprzestrzenia się na całą głowę. Może promieniować do karku, pleców, ramion. Ból nasila się pod wpływem światła, co nazywane jest światłowstrętem lub fotofobią. Często dołączają się nudności i wymioty.

Około jednej trzeciej chorych przypomina sobie, że w ciągu ostatnich miesięcy zdarzały się im bóle głowy o porównywalnym charakterze, ale dużo słabszym nasileniu. Dolegliwości te wiąże się z niewielkimi krwawieniami poprzedzającymi właściwy atak choroby.

Inne dolegliwości

W cięższych przypadkach dochodzi do utraty przytomności. Może zdarzyć się tylko krótkotrwałe omdlenie. Czasem jednak na odzyskanie przytomności potrzeba kilku godzin czy nawet dni. U niektórych osób dochodzi do problemów z poruszaniem gałkami ocznymi i, w związku z tym, zeza oraz podwójnego widzenia.

Bywa, że pojawiają się trudności w mówieniu i połykaniu. Na szczęście objawy te mogą zniknąć bez śladu. Po pewnym czasie dołącza się ból w dolnym odcinku kręgosłupa. W lekkich postaciach może być to jedyny objaw choroby.

Złowrogi tętniak

Krwawienie podpajęczynówkowe w 80% przypadków spowodowane jest pęknięciem tętniaka obecnego na jednej z tętnic mózgu. Tętniak to poszerzenie światła tętnicy, w miejscu którego jej ściany są cieńsze i mogą ulegać przerwaniu. Ryzyko pęknięcia wynosi średnio 1% rocznie.

Wykrycie niepękniętego tętniaka często pozwala na jego usunięcie i zapobiega groźnemu krwawieniu. Jednak tętniak zwykle nie daje żadnych objawów. Jeżeli już pojawiają się jakieś nieprawidłowości, dotyczą one dużych tętniaków i są na tyle niepokojące, że szybko prowadzą do jego wykrycia. Zwykle dochodzi do zaburzeń widzenia, mowy, połykania, mimiki.

Bóle głowy występują tak samo często wśród osób z tętniakiem jak i wśród zdrowych.

Niezbędne badania

Po dotarciu do szpitala i zbadaniu przez lekarza konieczne może być natychmiastowe wykonanie tomografii komputerowej głowy. Na podstawie wyniku tego badania można potwierdzić lub wykluczyć krwawienie podpojęczynówkowe z 95% pewnością. U niektórych osób konieczne do rozpoznania choroby jest wykonanie punkcji lędźwiowej.

Zobacz też: Czy to zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych?

Reklama