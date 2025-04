Odwiedź stomatologa zanim zajdziesz w ciążę

Jeżeli planujesz ciążę, warto wcześniej odwiedzić stomatologa. Lekarz sprawdzi twój stan uzębienia i wyleczy ewentualne ubytki.

Zęby w czasie ciąży mogą psuć się częściej niż zwykle, a w trosce o bezpieczeństwo przyszłej mamy i jej dziecka stomatolog może nie zgodzić się na leczenie z zastosowaniem środka przeciwbólowego. Nawet jeśli lekarz stwierdził, że stan twojego uzębienia jest wzorowy, to około czwartego miesiąca ciąży możesz zacząć cierpieć z powodu zbytniej wrażliwości dziąseł, która charakteryzuje się krwawieniem podczas szczotkowania zębów.

Reklama

Jakie są przyczyny krwawienia dziąseł w ciąży?

W czasie ciąży w twoim organizmie zachodzą duże zmiany hormonalne. To właśnie one przyczyniają się do rozszerzenia naczynek krwionośnych i zwiększenia ich kruchości. W trakcie trwania ciąży twoje dziąsła puchną i stają się bardzo podatne na wszelkie uszkodzenia. Nawet drobne uszkodzenia czy dotyk mogą spowodować nieprzyjemne krwawienie.

Wiele ciężarnych, które cierpią z powodu krwawienia dziąseł, myje zęby coraz krócej i rzadziej. Pamiętaj, że to duży błąd. Takim postępowaniem możesz zrobić sobie krzywdę. Niedokładne usuwanie resztek pokarmu z zębów i dziąseł może spowodować nasilenie się nieprzyjemnych dolegliwości.

Warto wiedzieć: Czy dentysta może rozpoznać ciążę?

Niekiedy spuchnięte dziąsła stają się przyczyną rozwoju próchnicy lub innych groźnych chorób przyzębia. W takim przypadku konieczna jest wizyta u stomatologa, gdyż zbagatelizowany problem może przyczynić się nawet do utraty zębów.

Zdaniem niektórych lekarzy choroby dziąseł mogą zwiększyć ryzyko przedwczesnego porodu.

Reklama

Jak zapobiec krwawieniom dziąseł w ciąży?

W walce z krwawiącymi dziąsłami ważna jest higiena! Myj zęby przynajmniej dwa razy dziennie, a jeżeli masz taką możliwość to najlepiej po każdym posiłku. Postaraj się szczotkować zęby przez 3 do 5 minut. Wybieraj pastę do zębów, która jest przeznaczona do wrażliwych dziąseł – najlepiej, aby w swoim składzie zawierała aminofluorek. Pomocny w walce z krwawiącymi dziąsłami może okazać się płyn do płukania ust z fluorem.

Wymieniaj szczoteczkę do zębów przynajmniej raz na trzy miesiące. W przypadku krwawiących dziąseł najlepsza będzie miękka szczoteczka.

Myjąc zęby dokładnie oczyszczaj przestrzenie międzyzębowe , bo w tych miejscach rozkładają się resztki jedzenia. Podczas czyszczenia stosuj ruchy kuliste, a nie poziome. Dodatkowo delikatnie głaszcz dziąsła palcem lub szczoteczką, starając się naciągnąć je na odsłonięte szyjki zębowe.

Jeżeli wystąpiły u ciebie podrażnienia dziąseł, pomocne może okazać się płukanie dziąseł ciepłym naparem z rumianku.

W celu uniknięcia krwawień z dziąseł zrezygnuj z nadmiaru słodyczy. Codzienną dietę wzbogać w potrawy zawierające, wapń, białko, witaminę D i witaminę C. Ta ostatnia uszczelnia ścianki naczyń krwionośnych i skutecznie chroni przed krwawieniem.

Polecamy: Co oznacza krwawienie dziąseł?