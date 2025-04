Słoneczna witamina

Witamina D to jedna z niewielu witamin, którą nasz organizm potrafi samodzielnie wyprodukować. Jej obecność jest niezbędna dla poprawnego funkcjonowania naszego całego organizmu. Słoneczna witamina wpływa m.in. na kształtowanie się kości i zębów, ponieważ wspomaga wchłanianie wapnia i fosforu z diety dziecka.

Działanie i skutki niedoboru

W strefie klimatycznej Polski odpowiednia synteza skórna słonecznej witaminy jest możliwa w okresie od kwietnia do września. Aby była ona efektywna, należy przebywać na słońcu min. 15 minut dziennie w godzinach między 10 a 15 bez używania filtrów ochronnych, co w przypadku dzieci nie jest zalecane. Ich delikatna skóra wymaga odpowiedniej ochrony, dlatego do prawidłowego wzrostu i rozwoju niezbędna jest dieta z odpowiednią zawartością witaminy D i wapnia. Pamiętaj, że dziecko do 3. roku życia potrzebuje aż 18 razy więcej witaminy D i 4 razy więcej wapnia niż osoba dorosła w przeliczeniu na kilogram masy ciała. Zbyt mała ilość tej witaminy osłabia organizm dziecka. Długotrwałe niedobory witaminy D w organizmie dziecka mogą powodować wady postawy, krzywicę lub nieodpowiednią mineralizację zębów.

Zadbaj o zdrową dietę swojego dziecka

Chcąc uchronić dziecko przed słońcem, nie zapominaj o witaminie D dostarczonej wraz z dietą. Znajdziesz ją m.in. w tłustych rybach czy tranie. Zadbaj też o odpowiednią podaż wapnia w codziennych posiłkach – dziecko do 3. roku życia powinno spożywać 3 porcje produktów mlecznych, w tym 2 kubki mleka. W diecie warto także uwzględnić mleko modyfikowane ze zwiększoną zawartością wapnia i witaminy D, które dopasowane jest do potrzeb dziecka.

Reklama

Źródło: Materiały prasowe Alert Media Communications / (dr)

