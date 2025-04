Uwarunkowania kulturowe

Picie alkoholu, nawet nadmierne, uważa się za naturalne zachowanie mężczyzny - prawdziwy twardziel, równy kumpel czy wrażliwy artysta nie może być abstynentem. Dlatego mężczyźni znacznie rzadziej potrafią dostrzec i przyznać się do choroby alkoholowej. Zdarza się to dopiero w okolicznościach, kiedy alkoholizm daje się we znaki nie tylko choremu, ale i otoczeniu. Niestety, świadomość społeczna w kwestii alkoholu jest bardzo niska, wręcz wypierana, gdyż odbiera komfort swobodnego picia w towarzystwie.

Alkoholizm to choroba

Pierwszy kieliszek to dziś konieczność wieku dojrzewania. Biorąc pod uwagę powyżej omówione poglądy społeczne nasiąknięte alkoholem oraz fakt, że rozwój choroby przebiega w sposób ukryty i niekontrolowany można śmiało powiedzieć, że alkoholizm to choroba niezawiniona.

Alkohol uzależnia tak jak narkotyk. Wielu mężczyzn sięga po alkohol głównie z powodu stresu, problemów życiowych, gdyż daje on chwilową euforię, zapomnienie, pomaga radzić sobie z trudnymi emocjami. Taka chwilowa ulga jest bardzo złudna, gdyż to alkohol rozwiązuje problemy i z czasem mózg nie poradzi sobie bez niego nawet z najdrobniejszymi zadaniami.

75% uzależnionych od alkoholu to mężczyźni.

Nikotyna

Mężczyźni, znacznie częściej niż kobiety, uzależnieni są także od nikotyny, mimo że odsetek kobiet palących wzrasta. Kiedyś papieros w ustach był nieodzownym atrybutem prawdziwego mężczyzny. Bardzo długo uznawano, że kobietom po prostu palić nie wypada, facetom dodawało to męskości. Dzisiaj palenie staje się niemodne, ale siła mody nie jest tak wielka jak moc uzależnienia. Ponadto, mężczyźni palą więcej niż palące kobiety, dlatego znacznie częściej chorują na raka płuc, raka krtani, gardła czy pęcherza moczowego.

Inne nałogi

Według statystyk mężczyźni częściej uzależniają się także od hazardu czy gier komputerowych. Kobiety potrafią zapewnić sobie relaks, uwolnienie od trosk i rozrywkę przez kontakty międzyludzkie, czy rozrywkę intelektualną, a problemy emocjonalne maja upust w ekspresyjnym okazywaniu ich. Dzięki temu nie potrzebują balansować na krawędzi czy uciekać w substancje chemiczne, żeby sobie ulżyć. Natomiast mężczyźni sięgają po używki i rozrywkę uzależniającą, gdyż te metody łatwiej i szybciej przynoszą ulgę.

Żyjemy w cywilizacji narkotycznej. Obecny tryb życia i wymogi świata zewnętrznego popychają nas do korzystania z wszelkich metod sztucznego radzenia sobie z emocjami. Uzależnieni to z gruntu ludzie bardziej wrażliwi i mniej odporni na przykre bodźce z zewnątrz. Dlatego mówi się, że dziś dla takich ludzi nie ma miejsca. I oni się na to godzą – uzależniając się i zatracając tożsamość.

