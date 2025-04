Czym jest łysienie plackowate?



Łysienie plackowate to niezwykle rzadko występujący rodzaj wypadania włosów, ponieważ obejmuje jedynie 1% wszystkich łysiejących. Przyczyny tego zjawiska są autoimmunologiczne, co oznacza, że organizm staje się swoim przeciwnikiem. Problem ten dotyczy przede wszystkim osób młodych, przeważnie mężczyzn (chociaż można go również zaobserwować u kobiet i dzieci, ale dużo rzadziej). Ten typ łysienia może obejmować także inne obszary ciała i prowadzi do całkowitego pozbawienia włosów.

Przyczyną utraty włosów są czynniki dziedziczne, ale nie tylko. Łysienie plackowate mogą powodować wewnątrzustrojowe ogniska zapalenia lub zaburzenia psychiczne. Dolegliwość tę możemy nierzadko zaobserwować u dzieci z zespołem Downa. Łysienie plackowate może także towarzyszyć takim chorobom jak: bielactwo, zapalenie tarczycy, zapalenie jelita grubego i inne. Występuje ono na zaokrąglonych obszarach skóry. Z czasem obszary te powiększają się i jest ich coraz więcej.

Zobacz też: Jak powstrzymać łysienie łojotokowe?

Reklama

Czy łysienie plackowate jest wyleczalne?



Leczenie tego schorzenia jest uporczywe i długotrwałe, ale czy rzeczywiście skuteczne? Okazuje się, że tak.

Jeżeli osoba dotknięta tą dolegliwością podejmie się leczenia, powinna cierpliwie trwać w tym postanowieniu do samego końca. Aby efekty były widoczne, nie wolno się poddawać – mimo iż leczenie trwa dosyć długo.

Metody leczenia łysienia plackowatego

Istnieje kilka metod leczenia tego typu łysienia. Do najczęstszych należy terapia miejscowa pod okiem specjalisty (dermatologa). Polega ona na aplikowaniu zastrzyków w miejsca utraty włosów oraz stosowaniu środków opartych na sterydach, które przyspieszają, a także ułatwiają odrastanie włosów.

Inną metodą jest fotochemioterapia połączona z lekami doustnymi. Jest ona skuteczna u niewielkiej liczby pacjentów, ponieważ wynosi ona mniej niż 40%, ale wyleczalność u tych osób wynosi 90%. Jednak często zdarza się, że objawy choroby nawracają.

Jeżeli zmiany są niewielkie, stosuje się domiejscowe naskórne płynne preparaty oparte na minoxidylu.

Zdecydowanie najdłużej trwającą terapią jest podawanie dawek suplementów mających na celu wzmacnianie organizmu.

Reklama

Inne sposoby



Kiedy zauważymy u siebie nadmierne wypadanie włosów, możemy wypróbować dostępne na rynku preparaty wzmacniające włosy oraz zapobiegające utracie włosów. Można również wykonać zabieg zagęszczania włosów.

Zobacz też: dział Choroby skóry

Materiał przygotowany przez Klinikę Handsome Men.