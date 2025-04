Ogólne informacje

Najczęściej występujący rodzaj parodontozy, będący w większości przypadków następstwem nieleczonego zapalenia dziąseł, to przewlekłe zapalenie przyzębia. Jego najważniejsza przyczyną jest płytka bakteryjna, która osadza się nieco powyżej i poniżej granicy przyczepu dziąsła do zęba. Choroba prowadzi do utraty przyczepu nabłonkowo-łącznotkankowego, kości, wyrostka zębodołowego i ozębnej. Rezultatem tego jest obniżanie się -„wędrówka” przyczepu łącznotkankowego i powstawanie kieszonki przyzębnej. Dzieje się tak pod wpływem enzymów bakteryjnych i reakcji zapalnej.

Reklama

Objawy

Pierwszym objawem jest zapalenie dziąseł, któremu towarzyszy obrzęk, krwawienie gromadzenie się wydzieliny o charakterze od surowiczego do ropnego. Najbardziej dotkliwym dla pacjenta objawem jest jednak ruchomość zęba, której przyczyna tkwi w utracie kości wyrostka zębodołowego (kostny mankiet wokół korzenia zęba). Choroba może zajmować pojedyncze jednostki przyzębne lub rozlewać się na całe łuki zębowe. Przebieg zapalenia przyzębia może być stały i postępujący lub nawracający z okresami remisji.

U pacjenta mogą występować naprzemiennie miejsca zdrowe, jak i zajęte przez chorobę.

Polecamy: Krwawią Ci dziąsła? To może być paradontoza

Kto jest szczególnie zagrożony?

Zdecydowanie w grupie ryzyka znajdują się wszyscy, którzy nie dbają o higienę jamy ustnej, a także pacjenci cierpiący na pewne choroby takie jak: cukrzyca, HIV. Ponadto do parodontozy predysponują wady anatomiczne, noszenie aparatów ortodontycznych i co najważniejsze – palenie papierosów.

Reklama

Inne postaci parodontozy

Innymi, rzadziej występującymi rodzajami zapalenia przyzębia, są zapalenie agresywne i oporne na leczenie. Pierwsze z wymienionych schorzeń charakteryzuje się nagłym występowaniem bez poprzedzającego zapalenia dziąseł u osób, które wydają się być zdrowe. Choroba charakteryzuje się m.in.: rodzinnym występowaniem, bardzo szybką utratą (aż do 2/3) przyczepu łącznotkankowego zęba i utratą kości wyrostka zębodołowego, upośledzeniem działania odporności i nadspodziewanie wysokim stopniem zaawansowania choroby w stosunku do ilości złogów płytki bakteryjnej. Parodontoza oporna na leczenie to rzadko występująca postać choroby, która nie zatrzymuje się mimo leczenia zachowawczego i chirurgicznego. Jej przyczyny nie są znane.

Czytaj też: Zdrowe zęby - zdrowe serce!