Konferencja poświęcona nutrigenomice

Konferencja na temat możliwości nutrigenomiki odbyła się w siedzibie Polskiej Akademii Nauk. Organizatorem przedsięwzięcia o nazwie "Przyszłość staje się teraźniejszością" była DF Medica Poska, zajmująca się wykorzystaniem najnowocześniejszych metod diagnostycznych z dziedziny nutrigenetyki, nutrigenomiki i farmakogenetyki.

Z przedstawicielami mediów spotkali się wybitni badacze:

dr hab. n. med. Iwona Wybrańska – specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej i diagnostyki klinicznej

– specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej i diagnostyki klinicznej prof. Giovanni Scapagnini – członek Rady Naukowej American Academy of Anti-Aging Medicine".

Docent Iwona Wybrańska opowiedziała o tym, jakie wnioski płyną z badań nad chorobami dietozależnymi i o tym, że pewne składniki bioaktywne mogą wpływać na geny. Oznacza to, że dieta ma wpływ na wystąpienie chorób warunkowanych genetycznie. Jedną z nich jest otyłość i to właśnie w przypadku tej choroby pokłada się wielkie nadzieje w nutrigenomice.

Prof. Giovanni Scapagnini zwrócił uwagę na etyczny aspekt badań genetycznych, które byłyby konieczne do tego, by nutrigenomika mogła zostać wykorzystana w praktyce klinicznej.

"Nutrigenetyka ułatwia opracowywanie modelu odżywiania, który jest precyzyjnie dopasowywany do konkretnych potrzeb każdego z nas. Kształtuje trend wykorzystania wiedzy o genach w sposób wpływający na minimalizowanie ryzyka wystąpienia chorób dietozależnych. Umożliwia dotarcie do źródła wiedzy o organizmie i przełożenia jej na język jego potrzeb" – podkreśla prof. medycyny i biochemii klinicznej Giovanni Scapagnini.

Organizatorzy konferencji zwrócili uwagę na to, jak mało wiemy na temat oddziaływania składników diety na zdrowie. Zwykle wydaje nam się, że chorób genetycznych nie można uniknąć, jednak okazuje się, że wystąpienie pewnych schorzeń może zależeń od diety.

