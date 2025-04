Łupież – problem każdego rodzaju skóry?

Łupież jest postacią łojotokowego zapalenia skóry, tj. stanu zapalnego, w wyniku którego dochodzi do złuszczania martwych komórek skóry głowy. W trudniejszych przypadkach zajęta bywa również skóra okolicy nosa i uszu, pod pachami, a nawet w okolicy narządów płciowych.

Uważa się, że łuska powstaje w wyniku zbyt szybkiego starzenia się komórek skóry głowy. W warunkach prawidłowych obumarłe komórki skóry zrzucane są w czasie codziennej pielęgnacji włosów. Jeżeli jednak cykl ten jest zaburzony i nadmiar martwych komórek gromadzi się na powierzchni skóry głowy, następuje ich sklejenie i odpadanie w postaci łusek.

Łupież powstaje zarówno na tłustej, jak i na suchej skórze głowy. U osób o tłustych włosach nadmiar kwasów tłuszczowych podrażnia komórki wokół mieszków włosowych, co powoduje przyspieszenie obrotu komórkowego i w efekcie prowadzi do łupieżu. Złuszczanie się skóry głowy u osób z suchymi włosami wywoływane jest brakiem wilgoci. Łupież pojawiający się przy normalnych włosach jest prawdopodobnie wynikiem złej pielęgnacji.

Stres, zmęczenie lub choroba może prowadzić do nasilenia łupieżu. Tę przykrą dolegliwość mogą także wywołać zabiegi fryzjerskie takie jak: koloryzacja włosów, trwała ondulacja bądź też prostowanie.

Czym jest oliwka salicylowa?

Oliwka salicylowa to kwas salicylowy o stężeniu 5%. Stanowi ona najprostszy sposób na pozbycie się uporczywego i nieestetycznego łupieżu.

Oliwkę stosuje się w różnego rodzaju łuszczycach owłosionej skóry głowy, w złuszczaniu łuszczycowatym, łupieżu skóry głowy, łojotokowym zapaleniu owłosionej skóry głowy, a także w łupieżu azbestowym.

Jak używać?

Postępuj krok po kroku.

Oliwkę przed użyciem należy podgrzać. Następnie wcieramy ją za pomocą nasączonego wacika w zmienioną chorobowo powierzchnię skóry, odgarniając włosy. Aby zabieg lepiej zadziałał, głowę przykrywamy folią i owijamy ręcznikiem. Po upływie 1–2 godzin głowę należy umyć w szamponie przeciwłupieżowym.

Dla zwiększenia skuteczności zabieg najlepiej powtarzać co 3–4 dni. Oliwka salicylowa pomaga pozbyć się nawarstwionych łusek. Jest dostępna w aptece bez recepty.

