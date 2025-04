Kręgosłup każdego człowieka jest zbudowany z 33-34 kręgów. Aby móc utrzymać prawidłową postawę ciała każdy z kręgów musi być połączony z poprzednim i następnym. Między kręgami występują krążki międzykręgowe, które zapewniają amortyzację i jednocześnie ruchomość.

Oprócz tego kręgi są ze sobą połączone specjalnymi więzadłami, a stabilność kręgosłupa jest dodatkowo zapewniona przez mięśnie grzbietu. Między dwoma sąsiadującymi kręgami powstaje staw, który zapewnia ruchomość kręgosłupa. Jeżeli powierzchnie tworzące staw niszczą się lub zniekształcają, nie może on prawidłowo funkcjonować. Taki stan nazywamy chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa. Pływanie, wbrew licznym mitom, jest bardzo korzystne w tej chorobie.

Żabka – najlepszy styl

Dla osób z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa dobrym stylem pływackim jest styl klasyczny – czyli żabka. Wzmacnia on mięśnie grzbietu oraz karku, co ułatwia utrzymanie kręgosłupa we właściwej pozycji.

Dobre rezultaty może przynosić także pływanie na grzbiecie – dodatkowo wzmacnia ono mięśnie brzucha, które także mają swoją rolę w stabilizacji kręgosłupa. Ruchy rotacyjne podczas pływania uaktywniają stawy międzykręgowe, jednocześnie ich nie obciążają, co może znacznie poprawić ruchomość kręgosłupa.

Bardzo dobry wpływ na kręgosłup ma także pływanie na plecach żabką – jest to technika, która aktywuje bardzo wiele grup mięśni.

Komu pływanie może zaszkodzić?

Trening w wodzie jest o tyle dobry dla stawów i samego kręgosłupa, że nie obciąża ich, a nawet wręcz przeciwnie – odciąża. Dla osób z bólami pleców spowodowanymi chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa łatwiej jest ćwiczyć w wodzie.

Niestety pływanie nie jest dobrą formą rehabilitacji dla osób z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową, a zwłaszcza dla takich, u których występują objawy dyskopatii, czyli ucisku przesuniętych kręgów na rdzeń kręgowy. Pływanie w takiej sytuacji może nie tylko nie pomóc, ale wręcz nasilić dolegliwości bólowe i uciskowe.

Osoby z zaawansowanym zwyrodnieniem kręgosłupa przed wyprawą na basen, powinny skontaktować się z lekarzem lub rehabilitantem, który pozwoli ustalić właściwy sposób pływania, który nie zaszkodzi, ale pomoże.

Zalety pływania

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa w większości wypadków dotyczy ludzi starszych. Dla nich pływanie jest bardzo dobrą formą aktywności ruchowej. Po pierwsze pływanie jest formą ćwiczeń z niewielkim obciążeniem. Po drugie ma ono także pozytywny wpływ na układ oddechowy i krążenie, co jest dodatkowym atutem.

