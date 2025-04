Gdzie możemy się zetknąć z pneumokokami?

Pneumokoki są bakteriami, które bytują w jamie nosowo - gardłowej u 40%-70% osób dorosłych. Jest to tzw. stan nosicielstwa. Sprzyja mu w dużym stopniu bezzasadne stosowanie antybiotyków, np. w infekcjach wirusowych, takich jak grypa czy przeziębienie. Nosicielstwo dotyczy również dzieci. U osób będących nosicielami, bakterie te nie wywołują żadnych objawów.

Za rozprzestrzenianie tych bakterii w społeczeństwie odpowiedzialni są głównie bezobjawowi nosiciele. Przenoszenie odbywa się drogą kropelkową. Zakażenia są zwykle powodowane przez bakterie występujące na śluzówkach osób, u których nie dawały one do tej pory żadnych objawów. Są to tzw. infekcje endogenne.

Czynnikami, które mogą im sprzyjać są:

pierwotne schorzenia płucno-sercowe,

poprzedzające infekcję (np. grypa ),

), usunięcie śledziony,

upośledzenia odporności (np. niewydolność układu dopełniacza),

wiek poniżej 2 lat (ze względu na niedojrzałość mechanizmów obronnych),

bierne palenie,

przebywanie w skupiskach dziecięcych (sprzyja transmisji bakterii).

Jakie choroby powodują pneumokoki?

Pneumokoki mogą powodować zapalenie gardła, ucha środkowego, spojówek oraz zatok. Jednak najważniejsze są tzw. "inwazyjne choroby pneumokokowe", czyli zapalenie płuc oraz zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych! Bardzo często doprowadzają one do sespy, czyli do uogólnionej reakacji organizmu na zakażenie, która charakteryzuje się wysoką śmiertelnością! Stąd uważane są za tak groźne.

Pneumokokowe zapalenia płuc są typowe dla dzieci powyżej 5 lat. Wyróżnia się płatowe zapalenie płuc oraz odoskrzelowe zapalenie płuc, w zależności od obrazu choroby. Objawy są niecharakterystyczne: gorączka, trudności w oddychaniu, kaszel. Jedynie ból zlokalizowany w klatce piersiowej podczas oddychania sugeruje zapalenie na tle bakteryjnym. Jednak na podstawie takiego obrazu choroby nie można stwierdzić, co spowodowało infekcję. Niezbędny jest pełen tok diagnostyczny z wykorzystaniem badań obrazowych, biochemicznych oraz mikrobiologicznych.

W celach wywołania odporności stosuje się szczepionkę! Zawiera ona w sobie fragmenty reprezentowane przez ok 90% wyizolowanych szczepów S.pneumoniae. Zalecana jest dla osób z grupy ryzyka jednak coraz częściej pojawiają się głosy, że powinna być włączona do kalendarza szczepień ochronnych. W Wielkiej Brytanii, po takim zabiegu administracyjnym, zachorowalność na infekcję powodowane przez pneumokoki gwałtownie spadła.