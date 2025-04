Nie tylko bieg czasu

Impotencja to problem, z którym boryka się wielu mężczyzn. Dotyczy zarówno młodszych jak i starszych, jednak ryzyko wystąpienia problemów ze wzwodem wzrasta wraz z wiekiem. Trzeba pamiętać o tym, że impotencja w późniejszym wieku nie musi być naturalną konsekwencją starości – może być skutkiem choroby przewlekłej. U młodych ludzi przyczyną jest najczęściej psychika, a konkretnie stres. Bez względu na to, w jakim jest się wieku, długotrwała impotencja wymaga konsultacji ze

specjalistą, chyba że komuś seks do szczęścia potrzebny już nie jest…

Skąd się biorą problemy z potencją?

U mężczyzn

przed trzydziestką najczęstszą przyczyną problemów z potencją jest stres.

Człowiek, który żyje w notorycznym biegu, jest zmęczony, niewyspany, a w dodatku

zestresowany losami swojej kariery, po prostu nie ma ochoty na seks. Problemy

finansowe też nie wpływają pozytywnie na potencję. W takich sytuacjach wskazana

jest wizyta u psychologa lub psychiatry, a nie wspomaganie potencji

farmakologicznie np. za pomocą viagry.

Niestety, młodzi mężczyźni nie lubią

chodzić do lekarza, zwłaszcza jeżeli problem jest wstydliwy, a za taki uważa

się problemy ze wzwodem. Kult macho sprawia, że człowiek, który ma problemy z

potencją, nie czuje się w pełni sprawnym

mężczyzną, co oczywiście jeszcze zwiększa dolegliwości. Impotencja to choroba

jak każda inna i można z nią skutecznie walczyć. Oczywiście zdarza się, że jest

to wynik choroby przewlekłej, stanu zapalnego lub nieprawidłowości narządów

płciowych, ale w młodym wieku zdarza się to bardzo rzadko.

Wiele osób

uważa, że w starszym wieku problemy z potencją są naturalną koleją rzeczy.

Oczywiście niektórym rzeczywiście seks przestaje być potrzebny do szczęścia w

pewnym wieku, ale nie wszystkim. Często u starszych mężczyzn problemy ze

wzwodem są nie tylko skutkiem zmniejszenia się stężenia testosteronu we krwi,

ale także współistniejących chorób przewlekłych. Wielu starszych ludzi choruje

na serce lub cukrzycę, co nie pozostaje bez wpływu na cały organizm, w tym

także na potencję.

Rozpoznaj problem!

W tym wypadku, najważniejsze w wyeliminowaniu problemów ze

wzwodem jest właściwe leczenie choroby podstawowej. Wyrównana cukrzyca i właściwe

leczona choroba wieńcowa, mogą sprawić że sprawność, także w łóżku, zdecydowanie

wzrośnie. Z drugiej strony, starsi ludzie często przyjmują dużo różnych leków,

co także może być przyczyną impotencji.

Impotencja

jest zawsze ciosem dla mężczyzny. Problem ze wzwodem to dla wielu coś bardzo

wstydliwego, dlatego krępują się przed pójściem do lekarza. Jednak jest to

choroba jak każda inna. Nie warto się poddawać, trzeba walczyć, a lekarz jest w

takiej sytuacji dobrym sojusznikiem.

