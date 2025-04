Dlaczego produkty bez cukru szkodzą zębom?



W trosce zarówno o zęby, jak i o linię wiele osób kupuje produkty typu „light” lub „sugar free”. Tymczasem produkty te wcale nie mają dobrego wpływu na zęby – zamiast cukru zawierają bowiem przeważnie ksylitol albo sorbitol (składniki te mogą obniżać poziom pH w ustach, co także sprzyja erozji szkliwa).

Badania przeprowadzili naukowcy z Wydziału Medycyny Dentystycznej Uniwersytetu Bostońskiego. „Chociaż produkty zawierające ksylitol i sorbitol faktycznie ograniczają ilość przyjmowanych cukrów, co ma wpływ na obniżenie ryzyka próchnicy, to jednak (jak dowiedli amerykańscy uczeni) jeśli zamienniki cukru występuje w produktach z kwaśnymi dodatkami, to wtedy dochodzi do obniżenia poziomu pH w ustach, a to także prowadzi do erozji szkliwa. Tak się dzieje zazwyczaj przy produktach o owocowych smakach – czy to słodyczach, jogurtach, gumach do żucia czy napojach. Wtedy nie możemy takiego produktu nazywać przyjaznym dla zębów” – wyjaśnia lek. stom. Bartosz Nowak.

Zamienniki cukru – lepszy ksylitol czy sorbitol?

Warto też zwrócić uwagę na to, co w danym produkcie zastępuje tradycyjny cukier.

„Ksylitol jest naturalnym produktem zastępującym cukier. Sorbitol jest jego tańszym odpowiednikiem, jednakże to ten pierwszy ma udokumentowane, bardzo silne działanie przeciwpróchnicowe. Sorbitol pod tym względem jest znacznie słabszy” – wyjaśnia dr Bartosz Nowak. W składach na opakowaniu ksylitol występuje pod symbolem E967, natomiast sorbitol oznaczony jest jako E420.

Co zwiększa erozję szkliwa?



Ryzyko erozji jest tym większe, im dłuższy kontakt z takim jedzeniem mają zęby.

„Szczególnie niebezpieczne są cukierki, które w jamie ustnej rozpuszczają się wolno. Mogą one powodować jeszcze więcej szkody, gdyż zęby narażone są na stały kontakt z substancją, która powoduje erozję szkliwa. U większości osób wykształcił się taki stereotyp, że jeśli coś jest pozbawione cukru to jednocześnie naszym zębom nie zagraża żadne niebezpieczeństwo – a tak nie jest. Warto uczulić pacjentów, by zwracali uwagę na to, co spożywają i przestrzegali podstawowych zasad higieny” – radzi dr Nowak.

Badania przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetów: Bostońskiego, Helsińskiego i w Nevadzie oraz w Centralnym Szpitalu Uniwersyteckim w Helsinkach.

