Co to są zatoki sitowe?

Kość sitowa jest składową mózgoczaszki. Znajduje się między oczodołami, jamą nosową, a od przodu ogranicza jamę czaszki. Lokalizacja ta jest ważna, ponieważ wskazuje na to, jakie groźne powikłania mogą wyniknąć z nieodpowiednio leczonego zapalenia zatok w tej okolicy.

W kości sitowej znajdują się jednoimienne zatoki, zbudowane z 6 do 10 komórek powietrznych – leżą one blisko przewodów nosowych i wewnętrznych kącików oczu.

Zapalenie zatok sitowych jest częste u dzieci

Zapalenie zatok sitowych zazwyczaj przebiega łącznie z zajęciem innych zatok: szczękowej, czołowej lub klinowej. Częściej występuje u dzieci.

Objawy – zatokowy ból głowy

Ból głowy z towarzyszącym uczuciem ucisku i zatkania jest jednym z podstawowych objawów. Dolegliwości te lokalizują się w okolicy między kącikami oczu i podstawą nosa lub wokół oczodołów. Ból może promieniować - przede wszystkim w kierunku skroni.

Gdy uciska się okolice wewnętrznego kąta oka (nosowego), dolegliwości się nasilają. Oprócz tego ból ma cechy charakterystyczne dla zapalenia wszystkich zatok tzn.: nasila się przy pochylaniu głowy, przy kaszlu i jego największe nasilenie występuje głównie rano.

Do innych objawów zapalenia zatok sitowych, pozwalających nakierować lekarza na prawidłowe rozpoznanie, zaliczamy: zaburzenie drożności nosa z wyciekiem ropnej lub śluzowej wydzieliny, zaburzenia węchu, obrzęk małżowin nosowych. U dzieci obrzęk może rozszerzyć się na policzki i okolicę czołową.

W przewlekłym zapaleniu zatok wszystkie powyżej opisywane objawy tzn.: ból, ucisk i zatkanie, mogą również występować, ale w sposób dyskretny, słabiej nasilony.

Powikłania są bardzo groźne!

Ze względu na niekorzystne umiejscowienie kości sitowej powikłania zapalenia zatok sitowych mogą być bardzo groźne. Spowodowane jest to ich częstą lokalizacją wewnątrzczaszkową np. w postaci zapalenia zatoki jamistej. Z innych powikłań warto wymienić: ropień podokostnowy, zapalenie nerwu wzrokowego i zapalenie tkanek oczodołu.

Czy masz zapalenie zatok sitowych?

W celu ustalenia rozpoznania najważniejszy jest dokładny wywiad oraz badanie chorego. Z dodatkowych badań, prócz oznaczenia we krwi wskaźników stanu zapalnego (tj. leukocytoza, podwyższone CRP i OB), dodatkowo można wykonać badanie radiologiczne, które uwidacznia zacienienie komórek sitowych (brak ich powietrzności).

Przy pojawieniu się dolegliwości sugerujących zapalenie zatok sitowych nie należy zwlekać z wizytą u lekarza, ponieważ szybkie wdrożenie leczenia pozwala zlikwidować nieprzyjemne dolegliwości oraz uniknąć pojawienia się groźnych dla zdrowia powikłań.

