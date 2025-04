Które regiony stanowią ryzyko dla turysty?Do rejonów uznanych przez WHO za obarczone największym ryzykiem wystąpienia zakażenia, są głównie kraje subsaharyjskie Afryki (min Niger, Nigeria, Etiopia, Somalia) i Ameryki południowej w dorzeczu Amazonki (min. Argentyna, Brazylia, Wenezuela, Peru, Boliwia)Żółta febra - co to za choroba?Żółta febra wywoływana jest przez wirus z rodziny Flaviviridae, zaliczany do rodziny arbowirusów (które są z reguły przenoszone przez stawonogi). Rezerwuarem żółtej gorączki są małpy. Człowiek zakaża się poprzez ukłucie zakażonego komara lub od zakażonej już osoby. W związku z tym wyróżnia się dwie postacie choroby miejską (źródłem zakażenia jest chory człowiek) i leśną (gdzie wirus przenosi zakażone zwierzę) Choroba może przebiegać bezobjawowo lub prowadzić nawet do śmierci. Po trwającym 3-6 dni okresie inkubacji nagle pojawiają się objawy tj. : gorączka, silne bóle głowy, mięśni, oczu i dreszcze. Następnie pojawia się okres bezobjawowy trwający 3-4 dni, po którym choroba wraca ze zdwojoną siłą. W fazie toksycznej zakażenia wśród objawów pojawiają się także żółtaczka, krwawienia (z oczu przewodu pokarmowego), skąpomocz. Wśród ciężkich powikłań żółtej febry pojawia się uszkodzenie wątroby nerek i śpiączka.Jak leczyć?Nie ma niestety skutecznego leczenie zakażonych osób. Jedyną metodą pomocy jest obniżanie gorączki, łagodzenie bólu i odpoczynek. Przy ciężkim przebiegu warto podać lek przeciwwirusowy - rybawirynę, która łagodzi objawy a włączona w ciągu 5 dni trwania choroby zwiększa przeżywalność. Najlepsza jest profilaktykaNajlepszym sposobem ochrony jest szczepienie przed planowaną podrożą w rejony endemiczne. Jest ono wykonywane w stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz w wojewódzkich stacjach sanitarno-epidemiologicznych w Warszawie i w Katowicach. Szczepionka daje około 95 % prawdopodobieństwo wykształcenia odporności. Jest ono odpłatne, jednorazowe i zabezpiecza przed chorobą na około 10 lat. Od przyjęcia szczepienia do wykształcenia odporności niezbędny jest okres min 10 dni. Stąd konieczność wcześniejszego zaszczepienia się przed planowanym wyjazdem. W Polsce dostępna jest szczepionka, która zawiera żywy, osłabiony wirus żółtej febry (7 DAKAR). Każda osoba po otrzymaniu szczepionki, dostaję świadectwo zaszczepienia - „żółtą książeczkę”, która wydawana jest przez z Ministerstwo Zdrowia w imieniu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

